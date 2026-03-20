Puro Deporte

Jafet Soto, el dato mata su relato: Cartaginés, Saprissa y Alajuelense eliminaron a estos equipazos de México

Artículo de opinión. Jafet Soto dice que antes los equipos de México jugaban contra los clubes ticos con la reserva, pero las estadísticas indican otra cosa

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Por Milton Montenegro
El delantero japonés Kazuyoshi Miura (izquierda), del club australiano Sydney FC, disputa el balón con el defensor del club costarricense Deportivo Saprissa, Walter Centeno (derecha), durante el partido de primera ronda del Mundial de Clubes, celebrado en Toyota, el 12 de diciembre de 2005. El Deportivo Saprissa venció 1-0 al Sydney FC. AFP PHOTO / Toru Yamanaka (Foto: Toru Yamanaka / AFP).
Saprissa jugó el Mundial de Clubes, al eliminar al mejor Pumas de México del 2005. El delantero japonés Kazuyoshi Miura, del club australiano Sydney FC, disputó el balón con Wálter Centeno, durante el partido de primera ronda del Mundial de Clubes del 2005. (TORU YAMANAKA/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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