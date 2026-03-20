Jafet Soto, el dato mata su relato: Cartaginés, Saprissa y Alajuelense eliminaron a estos equipazos de México

Saprissa jugó el Mundial de Clubes, al eliminar al mejor Pumas de México del 2005. El delantero japonés Kazuyoshi Miura, del club australiano Sydney FC, disputó el balón con Wálter Centeno, durante el partido de primera ronda del Mundial de Clubes del 2005.

Jafet Soto, presidente de Herediano, se despachó con un comentario que quizá enojó a muchos seguidores de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés. En mi caso, no me movió ninguna neurona, mucho menos me provocó enfado, pero sí me obligó a hacer la tarea y, Jafet, la hice.

“No les voy a quitar méritos, pero yo jugaba en México y los equipos mexicanos no ponían a sus equipos estelares”, dijo Jafet sobre las disputas de antes entre clubes de Costa Rica y México en Concacaf.

Soto, quien sacó pecho por su Herediano, opinó que su equipo logró buenos resultados en Concacaf, y se los reconozco, “en los tiempos modernos”, cuando a los equipos mexicanos les interesa el torneo regional para lograr un boleto al Mundial de Clubes.

“Si se revisan los planteles, antes no jugaban el torneo con lo mejor”, indicó Soto.

Bueno, Jafet, ahí es donde yo hago la tarea que usted planteó y revisé un par de equipos mexicanos que disputaron la final del certamen contra dos clubes ticos.

En 1995, Cartaginés se proclamó rey de la Concacaf: le ganó al Atlante la copa correspondiente a 1994. Sin apelaciones, en San José, California, en Estados Unidos, los brumosos ganaron 3-2.

Jafet, ojo a la alineación que usó el Atlante: Félix Fernández; Miguel “Piojo” Herrera, Wilson Edelber Graniolatti, José Guadalupe Cruz (Carlos Alberto Elizalde, al 77′), Mario Alberto García, Roberto Andrade, Rubén Omar Romano, José Enrique García, Gastón Obledo, Luis Miguel Salvador y Hugo Sánchez (Jorge Salas, al 46′). Director técnico: Ricardo La Volpe (argentino).

Estaban el Piojo, Rubén Omar Romano, Luis Miguel Salvador, uno de los buenos goleadores mexicanos, y, Jafet, ¿le suena ese tal Hugo Sánchez? No sé, dígame usted si era el mismo “Pichichi” que se lució en el Real Madrid.

Jafet Soto afirmó que no le quita mérito a los equipos nacionales, pero que no enfrentaban a los mejores clubes de México. Jafet, no siempre ha sido así. (JOHN DURAN)

En el 2005, Saprissa le ganó la serie 3-2 en el global a Pumas, fue campeón de Concacaf y asistió al Mundial de Clubes.

En mayo del 2005, en el Estadio Olímpico Universitario en México, Pumas alineó contra Saprissa con: Sergio Bernal, Darío Verón, Israel Castro, Jaime Lozano, David Toledo (Joaquín del Olmo, 46′), Fernando Espinosa (Marco Palacios, 46′), Gonzalo Pineda, Leandro Augusto, Joaquín Botero (Pablo Bonells, 78′), Ailton da Silva y Diego Alonso.

Jafet, en ese momento era el mejor equipo que los felinos tenían.

No voy a dejar de lado a Alajuelense, campeón de Concacaf en el 2004 y que, en semifinales, eliminó al Monterrey, que ante los manudos jugó con: Juan de Dios Ibarra, Elliot Huitrón, Pablo Rotchen, Flavio Rogeiro, Walter Ervitti (Ismael Rodríguez, 57′), Héctor Castro (Sergio Pérez, 46′), Paulo César Chávez, Luis Ernesto Pérez, Jesús Arellano, Alex Fernandes y Daniel Osorno.

Jafet recordó que, en aquellas épocas, los conjuntos mexicanos no tenían como objetivo el torneo de la Concacaf, ya que les interesaba otro certamen internacional.

“En aquellos tiempos jugábamos la Prelibertadores en Estados Unidos. Lo recuerdo porque yo la jugué con Morelia. El equipo principal disputaba la Prelibertadores y la reserva jugaba la Concacaf. Esto lo explico, pero no estoy quitando méritos a nadie”, añadió Soto.

Cartaginés fue campeón de Concacaf en 1994 al derrotar 3-2 en la final al Atlante de México. En ese equipo mexicano jugaba Hugo Sánchez.

Jafet, los equipos mexicanos jugaron el torneo clasificatorio Prelibertadores entre 1998 y 2002. O sea, en 1995 Cartaginés eliminó al mejor Atlante y en el 2005 Saprissa a la mejor escuadra de Pumas en ese instante.

Otro dato: los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores de América entre los años 1998 y 2016. Pumas no jugó la Libertadores del 2005. En el 2004 Monterrey no jugó la Libertadores.

Finalistas mexicanos en este certamen: Cruz Azul 2001, Chivas 2010 y Tigres 2015. Jafet, su Morelia llegó a cuartos de final en el 2002, no superó la fase de grupos en el 2010 y en el 2014 y 2015 no avanzó de la primera fase.