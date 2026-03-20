Jafet Soto ‘saca pecho’ con el Herediano por lo que no pudieron hacer Alajuelense, Saprissa y Cartaginés

Jafet Soto y Guillermo Destefanis (izq.). Gerente General de Grupo Unicomer-Gollo, firmaron un contrato de patrocinio a partir de este 2026. Fotografía: Juan Diego Villarreal

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró ante los medios de comunicación que no se trataba de un reclamo, pero sí consideraba que al Team se le debería reconocer como el único equipo tico que ha avanzado de ronda en la Copa de Campeones de la Concacaf en los últimos años.

Aunque Alajuelense complicó a Los Angeles FC al empatar 1-1 en Estados Unidos, terminó eliminado en el Morera Soto al caer 1-2 el jueves en tiempo de reposición.

Por su parte, el Cartaginés, en la primera ronda, cayó ante el subcampeón de la MLS Vancouver Whitecaps, tras igualar 0-0 en el estadio Rafael Fello Meza y perder 2-0 en territorio canadiense.

En cambio, los florenses lograron ganar series en los dos anteriores torneos.

El conjunto florense, en la edición del 2024, perdió 1-2 en el INS Estadio, como local ante Toluca y, posteriormente, logró una victoria histórica 3-2 en México para alcanzar un global de 4-4, clasificando por anotar más goles como visitante.

Ese mismo año se midieron al Robinhood de Surinam, al cual derrotaron 2-0 en el estadio Alejandro Morera Soto e igualaron 1-1 en Paramaribo, para avanzar a los octavos de final.

En la temporada 2025, los florenses cedieron un empate 0-0 contra Real Salt Lake en el INS Estadio y, en territorio estadounidense, ganaron 1-2 para adjudicarse la serie. En 2026 no lograron superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana y no accedieron al torneo de la Confederación. Saprissa también se quedó en esa ronda del istmo.

De acuerdo con Jafet Soto, quien este jueves firmó un contrato de patrocinio con la empresa Gollo, los resultados del Team deben destacarse porque se han dado “en los tiempos modernos”, cuando a los equipos mexicanos les interesa el torneo regional para lograr un boleto al Mundial de Clubes.

“No le voy a quitar mérito al que fue campeón antes o al que fue campeón sin ir al Mundial de Clubes. No les voy a quitar méritos, pero yo jugaba en México y los equipos mexicanos no ponían a sus equipos estelares. Si se revisan los planteles, no jugaban el torneo con lo mejor”, indicó Soto.

Jafet recordó que en aquellas épocas los conjuntos mexicanos no tenían como objetivo el torneo de la Concacaf, ya que les interesaba otro certamen internacional.

“En aquellos tiempos jugábamos la Prelibertadores en Estados Unidos. Lo recuerdo porque yo la jugué con Morelia. El equipo principal disputaba la Prelibertadores y la reserva jugaba la Concacaf. Esto lo explico, pero no estoy quitando méritos a nadie”, añadió Soto.

El jerarca florense enfatizó que, en el actual torneo, Cartaginés y Alajuelense hicieron buenas presentaciones, realizaron un gran esfuerzo y compitieron a pesar de ser eliminados por Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC.