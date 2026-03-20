Puro Deporte

Jafet Soto ‘saca pecho’ con el Herediano por lo que no pudieron hacer Alajuelense, Saprissa y Cartaginés

El presidente del Herediano, Jafet Soto, aseguró que al ‘Team’ se le deben dar méritos por sus logros internacionales

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Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto Guillermo Destefanis. Gerente general Grupo Unicomer-Gollo. 19 de maro del 2026 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Jafet Soto y Guillermo Destefanis (izq.). Gerente General de Grupo Unicomer-Gollo, firmaron un contrato de patrocinio a partir de este 2026. Fotografía: Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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