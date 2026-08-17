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Juan Pablo Ledezma, hijo del ‘Cachorro’ Froylán Ledezma, anotó de nuevo con su equipo

El delantero Juan Pablo Ledezma suma dos goles en tres partidos del campeonato de la Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Juan Pablo Ledezma Santa Cruz PFA Torneo Apertura Liga de Ascenso 16 de agosto del 2026 Fotografía: Sonido de Peso
Juan Pablo Ledezma firmó esta temporada con Santa Cruz PFA, de la Liga de Ascenso, tras finiquitar su relación con Alajuelense. (Fotografía: Sonido de Peso/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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