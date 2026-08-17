Juan Pablo Ledezma, hijo del ‘Cachorro’ Froylán Ledezma, anotó de nuevo con su equipo

Juan Pablo Ledezma firmó esta temporada con Santa Cruz PFA, de la Liga de Ascenso, tras finiquitar su relación con Alajuelense.

El delantero Juan Pablo Ledezma, hijo del exartillero de Alajuelense Froylán Ledezma, tiene un arranque prometedor con Santa Cruz PFA, al marcar nuevamente en la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso.

Juan Pablo adelantó a los santacruceños al minuto 9, pero su equipo no pudo mantener el resultado a su favor y terminó cayendo 1-2 ante Municipal Grecia en el estadio Cacique Diriá. Los tantos de los griegos fueron obra de Lopsang Balmaceda, al minuto 55, y Josser González, al 57.

Ledezma, de 21 años, quien se desvinculó de Alajuelense, es el máximo anotador de su equipo, con dos tantos en tres compromisos. Los guanacastecos sumaron su segunda derrota en el torneo.

Por su parte, Aserrí, que perdió 0-3 en el anterior compromiso al no presentar una ambulancia al iniciar el partido frente a Moravia FC, dio la sorpresa al vencer 0-2 a Guadalupe FC como visitante. Manuel Posada, al minuto 31, y David Hernández anotaron para los visitantes.

En otros compromisos, Carmelita igualó 1-1 con Moravia FC. Antoine Ledezma, al minuto 56, y Diego Madrigal, al 59, fueron los anotadores.

Mientras tanto, Quepos FC venció 2-1 a Rosario de Naranjo. Diego Vega, al minuto 18, y el panameño Andrés Jiménez, al 49, anotaron para los porteños, mientras que Aimar Camacho, al 90+2, descontó para los naranjeros.

Por su parte, el compromiso entre Cariari Pococí y Santa Ana, que estaba previsto para este domingo 16 de agosto, fue reprogramado para este lunes 17, a la 1 p. m., en el estadio Bernardo Veach, de Cariari, debido a las constantes lluvias en la región atlántica desde el sábado.

Para este lunes está previsto el cierre de la jornada, cuando Pitbulls de Santa Bárbara se mida a Uruguay de Coronado, a las 7 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara. El juego se transmitirá por la señal de TD+.