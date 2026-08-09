Así fue el debut de Juan Pablo Ledezma, hijo del ‘Cachorro’, en su nuevo equipo

Juan Pablo Ledezma se incorporó al equipo Santa Cruz PFA, de la Liga de Ascenso, tras desvincularse de Alajuelense.

El delantero Juan Pablo Ledezma, hijo del exatacante de Alajuelense Froylán Cachorro Ledezma, demostró que tiene mucho que aportar al fútbol nacional y este domingo marcó su primer gol de la temporada en la Liga de Ascenso.

Juan Pablo, quien se desvinculó de Alajuelense, firmó esta temporada con Santa Cruz PFA y, en su primer partido como local, frente a Cofutpa Palmares en el estadio Cacique Diriá de Santa Cruz, comenzó su idilio con el gol en la Ciudad Folclórica.

Los santacruceños se adelantaron muy temprano en el marcador con un gol de Justin Ramírez al minuto 3, para el 1-0.

Cuatro minutos después, Juan Pablo Ledezma aumentó la cuenta al marcar el 2-0 para los locales al minuto 7. Al cumplirse la media hora de juego, los guanacastecos ampliaron la ventaja con un tanto de Eydan Mora al minuto 32.

El descuento para los palmareños llegó al minuto 90, por medio de Julián Ugalde.

Ledezma disputó su segundo partido como titular bajo el mando del entrenador Mauricio Guevara. En su primera presentación, Santa Cruz PFA cayó 4-0 frente a Quepos FC.

En su corta carrera profesional, Juan Pablo ha jugado para Alajuelense, Puntarenas FC, Sarchí y Cofutpa Palmares, estos dos últimos en condición de préstamo por parte de la Liga. A partir de esta temporada, el joven futbolista se desvinculó de los manudos y buscará consolidarse en el fútbol nacional.

En otros resultados de la Liga de Ascenso, Santa Ana FC derrotó como visitante 3-2 a Carmelita, con un doblete de Bryan Jiménez y otro tanto de Cristian Flores. Por los carmelos anotaron Sebastián González y Dylan Duarte.

Por otra parte, Municipal Grecia derrotó 2-0 a Quepos FC con tantos de Bradley Rodríguez y Lopsang Balmaceda, mientras que Uruguay de Coronado cayó como local 0-1 ante Cariari Pococí gracias a una anotación de Deyverjen Mattews.

El duelo entre Aserrí y Moravia FC, por su parte, no se disputó debido a la ausencia de una ambulancia en el estadio Arabella Fallas de Vuelta de Jorco, en Aserrí.

La presencia de una ambulancia es un requisito indispensable para iniciar el partido, ya que debe permanecer en el recinto ante cualquier eventualidad o emergencia médica.