Puro Deporte

Así fue el debut de Juan Pablo Ledezma, hijo del ‘Cachorro’, en su nuevo equipo

Santa Cruz PFA disputó su primer partido como local en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso, con el hijo del ‘Cachorro’ Ledezma como protagonista

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Por Juan Diego Villarreal
Juan Pablo Ledezma Santa Cruz PFA Liga de Ascenso Torneo Apertura 2026 9 de agosto del 2026 Cortesía: Sonido de Peso
Juan Pablo Ledezma se incorporó al equipo Santa Cruz PFA, de la Liga de Ascenso, tras desvincularse de Alajuelense. (Cortesía: Sonido de Peso/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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