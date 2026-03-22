Puro Deporte

Juan Carlos Rojas volvió a competir en una carrera avalada por la Federación de Ciclismo

El pedalista Juan Carlos Rojas, a sus 44 años y tras cumplir una fuerte sanción, volvió a participar en una carrera federada

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Por Juan Diego Villarreal
Juan Carlos Rojas y Raymond González Arenal Epic Ciclismo de montaña 21 de marzo del 2026 Cortesia: Crciclismo
Juan Carlos Rojas y Raymond González, del equipo Víctor Vargas, se quedaron con la segunda posición de la categoría por equipos, en la prueba de las 160 millas del Arenal Epic. (La Nación/Cortesia: Crciclismo)







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Juan Carlos Rojas VillegasArenal EpicRaymond GonzalezEquipo Víctor Vargas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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