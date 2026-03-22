Juan Carlos Rojas volvió a competir en una carrera avalada por la Federación de Ciclismo

Juan Carlos Rojas y Raymond González, del equipo Víctor Vargas, se quedaron con la segunda posición de la categoría por equipos, en la prueba de las 160 millas del Arenal Epic.

El pedalista Juan Carlos Rojas Villegas volvió a competir en una carrera avalada por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), tras cumplir una sanción de ocho años por dopaje en enero pasado.

Rojas, de 44 años, quien se mantuvo compitiendo en eventos denominados “piratas” o sin aval, participó en la competencia Arenal Epic de 160 millas, que se realizó en La Fortuna de San Carlos, en la modalidad de parejas, junto a Raymond González, en la categoría élite.

En algunos tramos de la prueba Rojas y Villegas lideraron la carrera, al final la dupla conformada por Paolo Montoya y Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se dejó la primera posición.

La prueba de ciclismo de montaña salió de La Fortuna de San Carlos y pasó por las comunidades de La Guaria, Linda Vista, Nuevo Arenal, Tronadora, Viejo Arenal y de regreso a La Fortuna, para completar las 160 millas.

Montoya y Mudarra habían tenido problemas mecánicos al inicio de la carrera, pero lograron solventarlos y, en el cierre de la competencia, desplazaron a Villegas y González, quienes se quedaron con la segunda casilla, según explicó Roy Ávalos, de la página Mundo del Ciclismo AR.

Juan Carlos Rojas Villegas comentó que la prueba fue muy complicada, pero, más allá de la dureza, lograron ingresar al podio del evento, según mencionó en la página de Facebook Hablemos del Ciclismo y Algo Más, del periodista Víctor Jarquín.

“Tenía como 16 años de no participar en un evento de mountain bike, pero creo que lo hicimos bastante bien. Lo que bien se aprende no se olvida y pude hacerlo bastante bien. Llegamos en los primeros lugares”, dijo Rojas.

El podio del evento, en la modalidad de dobles masculino, fue para Montoya y Mudarra; Villegas y González de segundos; y la tercera casilla para el hondureño Luis López y el nacional Federico Ramírez Flores.

“Ahora disfruto el ciclismo de una forma diferente, junto con mi hijo (Jean Carlos Villegas Carazo). Agradezco al equipo Víctor Vargas y a Raymond González, que me invitaron a participar. Fue una experiencia nueva, la cual disfruté muchísimo”, declaró Rojas.