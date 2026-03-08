Puro Deporte

Ciclista Juan Carlos Rojas sube al podio luego de cumplir ocho años de sanción por dopaje

El ciclista Juan Carlos Rojas ganó una competencia después de su larga ausencia por un castigo de dopaje

Por Juan Diego Villarreal
Juan Carlos Rojas Villegas Ciclista Vuelta Amateur Costa Rica Campeon de la categoría Máster A 8 de marzo del 2026 Cortesía: Mundo del Ciclismo Roy Ávalos
Juan Carlos Rojas Villegas (uniforme verde) conquistó el primer lugar de la categoría Máster A, de la Vuelta Amateur Costa Rica. Cortesía: Mundo del Ciclismo Roy Ávalos (La Nación/Cortesía: Mundo del Ciclismo Roy Ávalos)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

