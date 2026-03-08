Ciclista Juan Carlos Rojas sube al podio luego de cumplir ocho años de sanción por dopaje

Juan Carlos Rojas Villegas (uniforme verde) conquistó el primer lugar de la categoría Máster A, de la Vuelta Amateur Costa Rica. Cortesía: Mundo del Ciclismo Roy Ávalos

El pedalista costarricense Juan Carlos Rojas Villegas se coronó campeón de la categoría Máster A de la Vuelta Amateur Costa Rica, que finalizó este domingo en San Carlos.

Rojas, quien en enero pasado cumplió una sanción de ocho años por dopaje, fue protagonista y uno de los grandes animadores de la prueba.

Aunque corrió en Máster A, Juan Carlos se dejó la victoria en la segunda jornada en la clasificación general —incluyendo élite y máster— y finalizó este domingo con un tercer puesto, demostrando su buen nivel a pesar de su edad.

La Vuelta Amateur Costa Rica no es una carrera avalada por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), por lo que el excampeón de la Vuelta a Costa Rica aún no ha participado en una competencia federada, a pesar de que ya puede hacerlo tras cumplir con su castigo.

“Fue una carrera muy rápida, con corredores de mucho nivel. En la etapa que ganamos, en el plano, le pusimos el pecho al viento, como se dice, porque se dieron fugas que no nos servían. Al final sacamos ventaja en la subida para lograr la victoria”, aseguró Rojas en la transmisión de la página Crciclismo.

El pedalista zarcereño explicó que corrió junto a su hijo Jean Carlo Rojas Carazo, quien participó en la categoría élite, pero que le faltó un poco de ritmo para afrontar la competencia.

“Jean Carlo está en el colegio; para él la prioridad es el estudio, por lo que no pudo entrenar bien. Cuando estaba en vacaciones salíamos juntos y tenía mejor ritmo, pero aun así hizo un gran trabajo. En su categoría hay muchachos muy buenos”, indicó Rojas en la página Mundo del Ciclismo Roy Ávalos.

Juan Carlos comentó que tiene un club de ciclismo en Zarcero, donde busca enseñarles a los jóvenes diferentes aspectos para que vayan adquiriendo experiencia y fomentando una competencia sana.

“Les estamos enseñando a los chiquillos los conceptos del ciclismo: desde cómo acomodarse en el pelotón hasta cómo manejarse en las fugas y en las subidas. Esperamos ayudar a más jóvenes que se quieran integrar a nuestro proyecto”, añadió Rojas, una figura que levanta polémica en el ciclismo nacional por sus episodios relacionados con el dopaje.