Ciclista Juan Carlos Rojas cumplió larga sanción por dopaje y reflexiona cuál será su futuro

El ciclista Juan Carlos Rojas Villegas se ha mantenido activo en eventos sin aval oficial en San Carlos, durante su sanción por dopaje

Por Juan Diego Villarreal
Los hermanos Juan Carlos y César Rojas no descartan volver a una Vuelta a Costa Rica, al menos es una de sus metas a mediado plazo, tras cumplir una sanción de ocho años por dopaje. (Rafael Castro)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

