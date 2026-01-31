Ciclista Juan Carlos Rojas cumplió larga sanción por dopaje y reflexiona cuál será su futuro

Los hermanos Juan Carlos y César Rojas no descartan volver a una Vuelta a Costa Rica, al menos es una de sus metas a mediado plazo, tras cumplir una sanción de ocho años por dopaje.

El pedalista Juan Carlos Rojas Villegas cumplió este viernes 30 de enero la sanción de ocho años que le fue impuesta por dopaje.

Rojas fue suspendido en 2019 por la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de dar positivo en un control de dopaje durante la Vuelta a Costa Rica 2017; sin embargo, fue hasta dos años después que recibió oficialmente el castigo por parte del máximo organismo del ciclismo, tras una exhaustiva la investigación.

Juan Carlos, máximo ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica con cinco cetros (2005, 2010, 2013, 2014 y 2015), quien hoy cuenta con 44 años, estuvo competiendo en diferentes eventos realizados en San Carlos, denominados “piratas”, durante los últimos años, los cuales no cuentan con el aval de Fecoci.

En reiteradas oportunidades Juan Carlos expresó abiertamente su deseo de volver a correr una Vuelta a Costa Rica con el objetivo de despedirse del ciclismo nacional.

Además, comentó que le gustaría disputar el giro a la tica junto a su hijo Jean Carlos Rojas, de 16 años, quien participó en los pasados Juegos Nacionales de Limón 2026. El domingo anterior el joven conquistó la primera fecha de la Copa Entrenamiento Almacenes Roes, en la categoría open, demostrando un buen nivel.

No fue posible conversar directamente con el pedalista. Sin embargo, Roy Ávalos, comentarista y editor de la página de Facebook Mundo del Ciclismo RA, quien da seguimiento al ciclismo nacional y en especial al de la Zona Norte, ha estado muy pendiente de lo hecho por Juan Carlos Rojas en las competencias.

“Juan Carlos siempre fue un apasionado del ciclismo. Pese a su sanción, participó en eventos organizados en San Carlos, que no cuentan con el aval de la Fecoci. Lo hizo junto a su hijo y amigos, y a pesar de la edad y la poca preparación, no lo hizo mal, manteniendo un nivel aceptable, de acuerdo a su edad”, expresó Ávalos.

Juan Carlos Rojas y sus planes

En los últimos años, Juan Carlos ha estado al frente de un pequeño negocio en Zarcero y también se ha dedicado a trabajar la tierra, actividades que combina con los entrenamientos para mantenerse físicamente.

“En los distintos eventos he podido conversar con Juan Carlos. Es claro que con el paso de los años se ha planteado metas, y correr la Vuelta es una de ellas, pero también analiza cuál será su futuro, porque no es lo mismo entrenar para la Copa Roes que para los campeonatos nacionales”, añadió Ávalos.

El comunicador afirmó que otro aspecto que debe tomar en cuenta el corredor es contar con un equipo para ser considerado por la Fecoci en el ranquin nacional, por lo que deberá encontrar ciclistas para conformarlo o integrarse a uno.

“En las pruebas disputadas en San Carlos, Juan Carlos ganó algunas carreras, pero no le da para llegar a la Vuelta. Además, su hijo todavía no tiene la edad para correrla. Hay que esperar y conocer qué decisiones tomarán. De momento, ya cumplió la sanción y puede competir de forma federada”, concluyó Ávalos.

De su sanción o de los motivos que lo llevaron a usar sustancias prohibidas habla muy poco. En ese aspecto, el pedalista oriundo de las Palmitas de Naranjo es muy reservado. Asistía a las carreras, compartía con sus amigos y se retiraba.

“En la Copa Roes del domingo pasado, su hermano César Rojas, quien cumplió su sanción en diciembre pasado, estuvo compitiendo y también expresó su deseo de volver a correr una Vuelta a Costa Rica. César tiene 37 años, pero ha corrido menos que Juan Carlos, por lo que habría que evaluar su estado físico”, manifestó Ávalos.