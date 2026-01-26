Juan Carlos Rojas trata de ‘mae’ a Abraham Madriz y asegura que ya está callando bocas

Abraham Madriz, el joven guardameta del Deportivo Saprissa, no solo gana confianza en cada juego que pasa, sino que empezó a echarse al bolsillo a los aficionados del club.

En el estadio corean su nombre cuando hace alguna tapada y en redes sociales lo elogian, así como lo hizo Juan Carlos Rojas, expresidente de la institución.

“Abraham!!! Bien mae, tomando confianza y callando bocas. Gran futuro”, escribió Juan Carlos Rojas en su cuenta de X.

Un usuario identificado como Jeff Araya le escribió a Rojas que Madriz le generaba desconfianza, porque hace como año y medio no se vio bien cuando sustituyó en tres partidos a Esteban Alvarado.

“Un portero joven requiere varios partidos para afianzarse. Y cometerá errores, pero lo que mostrará si tiene futuro y es para Saprissa es justamente su reacción a la adversidad. Cuando se le da la confianza (ahora de titular), puede despegar y consolidarse. Lleva ya algunos años entrenando con Róger Mora y los porteros del primer equipo, viviendo ese ambiente y aprendiendo de grandes arqueros delante suyo”, contestó Rojas.

En la zona mixta del estadio morado, Abraham Madriz agradeció a quienes lo respaldan.

“Agradecido con los que aplauden y están ahí para apoyar, para uno como jugador es importante sentir ese apoyo y es algo que uno se debe ganar”, dijo Abraham.

Madriz añadió que no se siente seguro de que es el arquero titular del equipo, porque, según expresó, decir o pensar eso es un irrespeto para los compañeros.

“Nadie en el equipo se siente titular, somos 28 o 30 compañeros que trabajamos toda la semana para salir en el once, al final es una falta de respeto decir eso”, opinó Madriz, quien explicó un poco más por qué no se puede creer el estelar.

“Decir eso es una falta de respeto a los compañeros, nadie tiene el puesto asegurado, todos trabajamos fuerte para exigirnos y el que esté mejor es quien va a jugar”, indicó Abraham.

Abraham Madriz le agradece a Dios la oportunidad de jugar en Saprissa, pero aseguró que no se siente titular. "Decir o pensar eso, es un irrespeto para los compañeros", afirmó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El joven sí aceptó que estar jugando es algo que esperaba hace mucho tiempo.

“En todo este tiempo he trabajado para esto, es algo que quería que me llegara. Gracias a Dios se me presentó ahora y debo aprovechar la oportunidad al máximo”, dijo Abraham, quien agregó que la vida de portero no es sencilla.

“Solo juega uno y hay que estar listo para cuando llegue la opción, aprovecharla”, manifestó Abraham.

Ya son dos juegos seguidos que Madriz deja su marco en cero, pero aclaró que no es solo por sus actuaciones.

“Es el trabajo de uno y de los defensas, bueno, del equipo en general, es tratar de no permitir anotaciones. Esta es una lindísima oportunidad que me da Dios y debo llevarla con mucha responsabilidad. Trabajo fuerte para seguir mejorando”, destacó Abraham Madriz.

Para Madriz es normal que al inicio muchos no confiaran en sus condiciones.

“Eso es normal con una persona nueva, pero la confianza viene de adentro, del trabajo, de todas las horas que he luchado por este momento y, gracias a Dios, se me da la oportunidad de hacerlo bien”, resaltó Abraham Madriz.

