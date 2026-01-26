Puro Deporte

Juan Carlos Rojas trata de ‘mae’ a Abraham Madriz y asegura que ya está callando bocas

El exjerarca de los morados usó sus redes sociales para destacar el trabajo del portero

Por Milton Montenegro

Abraham Madriz, el joven guardameta del Deportivo Saprissa, no solo gana confianza en cada juego que pasa, sino que empezó a echarse al bolsillo a los aficionados del club.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

