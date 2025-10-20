Juan Carlos Rojas hizo algo que ni su familia puede creer

Los seguidores del Deportivo Saprissa están motivados, no solo por el rendimiento del equipo, sino también por el primer lugar que ostenta en el Torneo de Apertura.

Un ejemplo de que esto es así es el propio Juan Carlos Rojas, presidente del equipo, quien antes del choque contra la Liga hizo algo que no es usual en él.

Es más, Juan Carlos sorprendió con la decisión, incluso a su familia, que no esperaba que el jerarca del club no viera el partido con ellos.

Rojas tiene la particularidad —o, mejor dicho, desde hace años definió— que no observa a Saprissa en campo ajeno; por lo general, está en la “Cueva”, pero no asiste a los escenarios de otros clubes.

Juan Carlos rompió la regla y se hizo presente en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“No vengo al Morera desde la final que ganamos y que nos dio el título 35. En esa ocasión no había público, estábamos en pandemia”, dijo Rojas, quien explicó por qué no asiste a otros escenarios que no sean el de Saprissa.

“Tengo esa política familiar, pero ahora quise acompañar al equipo”, resaltó Rojas en declaraciones a los medios con derechos en la zona mixta del Morera Soto.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, se hizo presente al estadio de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente saprissista resaltó estar muy ilusionado con el trabajo del plantel y aseguró que hacía rato no lo veía jugando tan bien.

“Uno ve al equipo y, hace año y medio, no lo veía ganando varios partidos, tomando confianza y en ascenso. También hay jugadores que elevan su rendimiento, y uno los ve llegar a su plena forma. Uno se ilusiona de que al final del torneo lleguemos con ese rendimiento. Tenemos rato de no ver el plantel así, pero yo no tengo dudas de los jugadores, que son de primer nivel. Si usted los ve, un 80% son los que nos dieron el tetracampeonato, y hay una banca profunda, además de una sintonía muy buena con Vladimir Quesada”, comentó Rojas.

Juan Carlos señaló que espera un gran partido contra la Liga, porque los dos equipos buscan el liderato y, al cierre de la primera fase, los clubes pelean con todo por los puntos.

“Uno no puede dejar puntos en la mesa, hay una lucha feroz por el primer lugar, y seguro estos dos equipos quieren ese primer puesto y lucharán con todo”, mencionó Rojas.

