Puro Deporte

Juan Carlos Rojas destapa polémica opinión sobre Joel Campbell y Alajuelense

El expresidente de Saprissa Juan Carlos Rojas no se guardó nada al opinar sobre el polémico fichaje de Joel Campbell por Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Joel Campbell decidió fichar por Alajuelense en 2023, cuando Juan Carlos Rojas aún era presidente de Saprissa.
Joel Campbell decidió fichar por Alajuelense en 2023, cuando Juan Carlos Rojas aún era presidente de Saprissa. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Carlos RojasSaprissaAlajuelenseJoel Campbell
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.