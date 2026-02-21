Juan Carlos Rojas destapa polémica opinión sobre Joel Campbell y Alajuelense

Joel Campbell decidió fichar por Alajuelense en 2023, cuando Juan Carlos Rojas aún era presidente de Saprissa.

El expresidente de Saprissa Juan Carlos Rojas se muestra activo en medios de comunicación desde que salió del club y en su más reciente entrevista compartió una polémica opinión sobre Joel Campbell y su fichaje por Alajuelense.

Rojas era el jerarca morado en junio de 2023, cuando Campbell regresó al país luego de una larga carrera como legionario. Aunque existía la posibilidad de que volviera a Saprissa, de donde salió hacia Europa en el 2011, finalmente el delantero decidió irse al archirrival.

En su momento, aquel fichaje bomba levantó mucha polémica y no fue bien recibido por los aficionados tibaseños. Y aunque en su papel de presidente Rojas siempre cuidó mucho sus declaraciones, ahora sin la investura se siente con un mayor margen para hacer públicas ciertas posiciones.

Así ocurrió la noche de este viernes 20 de febrero en una entrevista con el periodista Jason Arce en su canal de YouTube. Durante el diálogo, surgió el tema de Campbell, y Rojas aprovechó para decir algo que quizás no podía siendo el jerarca de los tibaseños.

“Le soy sincero, ya no esoy hablando como presidente de Saprissa, ya puedo decir ciertas cosas con más libertad”, inció a manera de introducción.

Y luego destapó su criterio: “Creo que fue un gran error de Joel (irse a Alajuelense en aquel momento). La carrera de él hubiera sido muy diferente si hubiera estado en Saprissa, le hubiera ido muy bien y sería un gran ídolo. Pero bueno, al final cada quien toma sus decisiones”, indicó Rojas.

Posteriormente, el periodista le preguntó si había vuelvo a conversar con Campbell. La respuesta consistió en una sola palabra: “No”, mientras movía la cabeza.

