Josué Quesada vs. Juan Carlos Rojas: ¿Qué pasó con el esperado cara a cara?

Josué Quesada y Juan Carlos Rojas al final no se vieron frente a frente en Teletica Radio.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, y el comunicador Josué Quesada llevan días en una discusión en redes sociales, al punto de que se citaron este viernes en Teletica Radio, pero el encuentro no se dio.

El exjerarca morado había respondido a un cuestionamiento del periodista cuando Saprissa nombró a Hernán Medford como entrenador.

En esa ocasión, Quesada dijo que si Medford no había llegado antes a Saprissa fue por culpa de Rojas, situación que el exdirigente catalogó como “hablar paja” y negó tajantemente.

Después de varios mensajes en redes sociales que alimentaron la discusión, Rojas le comunicó a Josué que este viernes 13 de febrero iría a Teletica Radio para aclarar dudas.

Según se pudo ver en redes sociales, el expresidente morado efectivamente llegó a Teletica; sin embargo, Quesada no estaba. Ante esto, quien fuera la cabeza del club publicó un mensaje en el que explicó lo sucedido.

“Estoy en Teletica, tal como lo acordado. Cumplí con mi parte y llegué a la entrevista. Lamentablemente hubo un malentendido por falta de coordinación interna y no se pudo realizar. Agradezco a Cristian Sandoval la aclaración y quedo a disposición para reprogramarla. Será en otra oportunidad para dejar los puntos claros, ni modo”, escribió.

Seguidamente, Josué Quesada respondió:

“Disculpe, don Juan Carlos, usted nunca confirmó la entrevista. Lo único que tengo de usted es un tuit donde escribe: ‘El próximo viernes puede ser’. No entiendo por qué llegó sin avisar o preguntar un día antes siquiera. De verdad no entiendo la intención de haber hecho esto así”.

Estoy en Teletica, tal como lo acordado. Cumplí con mi parte y llegué a la entrevista. Lamentablemente hubo un malentendido por falta de coordinación interna y no se pudo realizar. Agradezco a @c_sandovalp la aclaración y quedo a disposición para reprogramarla. Será en otra… https://t.co/NDHtMOGfHb — Juan Carlos Rojas (@presimorado) February 13, 2026

El tema no quedó ahí y el propio Rojas añadió:

“Josué, le acepto otra excusa si quiere, pero por favor no me venga a decir que no confirmé. Quedamos en la entrevista hoy, a sugerencia suya, que fuese esta semana en Teletica Radio, y nos ‘dimos la mano’ en que era hoy. Más claro, imposible”.

Al final, el cara a cara no se dio y tampoco quedó claro cuándo se realizará. El Juan Carlos Rojas vs. Josué Quesada quedó en el aire.