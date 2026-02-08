Josué Quesada y Juan Carlos Rojas se verán frente a frente y ya pusieron fecha

El periodista Josué Quesada entró en una discusión en redes sociales esta semana con el expresidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas. Todo indica que este viernes se dará un frente a frente entre ambos protagonistas.

Todo comenzó a raíz de un señalamiento de Quesada, en el que mencionó que Hernán Medford no había llegado a ser entrenador del Saprissa anteriormente por culpa de Rojas.

Tras esto, el exjerarca morado puntualizó que se “estaba hablando paja” y que eso no era así.

Luego de varias publicaciones cruzadas en X, Quesada le preguntó a Rojas por qué no aceptaba una entrevista. Finalmente, ambos concretaron públicamente que la misma se realizará el próximo viernes 13 de febrero en Teletica Radio.

Previo a concertar la cita en la emisora, Josué Quesada invitó a Juan Carlos Rojas al programa Teléfono Rojo, pero el exdirigente señaló que a ese espacio no asistiría.

“Me hace gracia las fuentes cuestionables que usa (solo un lado del cuento) para difundir rumores falsos sobre mí, y que le sirven en su propia narrativa de ataques y mentiras. Pero bueno… después profundizo sobre esto con gusto, aunque no en su programa de circo y chismes”, publicó Rojas sobre el programa de Quesada.

Está bien. Veámonos en Teletica Radio. ¿Próxima semana? 🤝 https://t.co/EpvHZR4hMa — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) February 6, 2026

Seguidamente, Rojas argumentó su posición:

“Es una realidad que el periodismo deportivo ha evolucionado, en gran medida, de informar a opinar, de verificar a especular, y de buscar la verdad a competir por atención, clics y polémica. Esa es la realidad actual, nos guste o no”, posteó.

“Josué, usted ha sido efectivo en ese contexto, generando audiencia y entretenimiento. Eso es un hecho. Por supuesto, también comprendo que quien ha sido figura pública queda expuesto a ese ecosistema, incluso cuando es injusto. Lo que siempre tendré es el derecho (y la responsabilidad) de señalar con claridad cuando algo que se dice sobre mí es falso, como en este caso. Cada quien es libre de creerlo o no”, finalizó.

Posteriormente, el comunicador invitó a Rojas a Teletica Radio y este aceptó. El próximo viernes quedará pactado el frente a frente que se calentó en redes sociales: Josué Quesada vs. Juan Carlos Rojas.