Puro Deporte

Juan Carlos Rojas decide dar otro paso al costado

El expresidente de Saprissa opinó que Roberto Artavia debe ocupar su puesto en la Fedefútbol

Por Milton Montenegro

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, se aleja por completo del fútbol, al menos en lo que a la parte dirigencial se refiere.








Juan Carlos RojasFederación Costarricense de FútbolRoberto Artavia
Milton Montenegro

