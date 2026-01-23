Juan Carlos Rojas decide dar otro paso al costado

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, se aleja por completo del fútbol, al menos en lo que a la parte dirigencial se refiere.

El exjerarca morado, quien renunció de su puesto como presidente de los tibaseños, a finales del año pasado, tampoco seguirá en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la FCRF. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol de nuestro país desde ese espacio“, escribió Rojas.

Juan Carlos añadió que se vive un momento clave que exige redoblar esfuerzos, tiempo y dedicación.

“Considero responsable permitir que este rol lo ejerza alguien con esa disponibilidad y con un vínculo directo y activo con el fútbol. En mi opinión, aunque sé es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente del Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa. Desde otra trinchera, quedo siempre a las órdenes para apoyar al fútbol nacional”, destacó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas se va de la Fedefútbol y consideró que Roberto Artavia, actual presidente del Deportivo Saprissa, debe ocupar su lugar. (Mayela López/Mayela López)

Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la FCRF. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol de nuestro país desde ese espacio. Vivimos un momento clave que exige redoblar esfuerzos,… — Juan Carlos Rojas (@presimorado) January 23, 2026

Hace dos días, Roberto Artavia, presidente de Saprissa, confirmó que su deseo es ser parte del Ejecutivo y ocupar el cargo de Director 1, que deja Juan Carlos Rojas.

“Sí quisiéramos, cuando sea oportuno, ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo; la decisión de renunciar es personal de Juan Carlos. Nosotros conversamos con él y él tomará la decisión cuando lo considere oportuno”, le dijo Roberto Artavia a La Nación, cuando este medio le consultó si la actual directiva morada le pidió a Rojas que deje el cargo en el Comité Ejecutivo.

El nuevo presidente morado no escondió que pretende acercarse a la Fedefútbol y ser parte del Comité Ejecutivo.

“La respuesta correcta es que nos encantaría estar para aportar. Nosotros entendemos que si esta industria crece toda, no solo sube Saprissa y crece Saprissa, sino que nos va a hacer mucho más atractivos para los medios, los anunciantes y la gran afición nacional”, destacó Roberto Artavia.

Sin embargo, ante la renuncia de Juan Carlos Rojas, no es tan sencillo que Artavia ocupe su lugar, o al menos no es un puesto que se traslada del antiguo representante de Saprissa, al actual.

Los nombramientos son personales, así que sería necesario convocar a una Asamblea extraordinaria de la Fedefútbol, para que sea ahí donde se elija al nuevo integrante, sin que por estatutos sea obligatorio un representante del cuadro morado.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.