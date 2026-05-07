Josué Quesada se disculpa por desconcertante pleito en Teletica Radio con representante de José Saturnino Cardozo

Josué Quesada se refirió a lo que pasó en Teletica Radio este miércoles por la mañana con Luis García, el representante de José Saturnino Cardozo.

Josué Quesada admitió que la desconcertante y acalorada discusión en la que se enfrascaron en vivo los periodistas de Teletica Radio y el representante de José Saturnino Cardozo, Luis García, no estuvo bien.

El periodista ofreció disculpas en su programa “Teléfono Rojo”, que se transmite a través de su canal de Youtube.

“Por lo que pasó esta mañana con el señor Luis García Jaidar, quien es el representante de José Saturnino Cardozo, nos equivocamos todos, hoy en la mañana. Nos equivocamos nosotros, lo digo como equipo, aunque no fui yo el que lo dijo, pero como equipo yo respondo por los que estábamos ahí”, expresó Josué Quesada.

Eso lo pronunció mientras lo escuchaban los otros panelistas que lo acompañaron en el programa de este miércoles en “Teléfono Rojo”: Esteban Amador, Luis Enrique Bolaños y “El Danny CR”.

“Estoy seguro de que (Christian) Sandoval, Andrés González y Eduardo (Castillo) también. Sí se dio mal un dato, dijimos, insisto, como equipo y lo voy a meter como bloque, el programa de Teletica Radio en la mañana, dijimos que la Liga sí había ofrecido un dinerito, esa fue la palabra, de más de lo que le está ofreciendo Liberia a José Saturnino Cardozo”, pronunció Josué Quesada.

”Yo me exalté, él se exaltó, todos nos exaltamos. No es lindo que te digan mentiroso al aire, no es lindo que también te incrimen de desestabilizador y que te incriminen, o que le falten el respeto a tu periodismo, diciendo que solamente porque somos del canal de la televisora socia de Saprissa estamos llevando la información que estamos llevando”, agregó.

También contó que después de ese pleito que salió al aire y que generó tantos comentarios, él mismo habló con Luis García después del programa.

“Él dijo: ‘No les debí haber dicho mentirosos, eso estuvo mal de mi parte. Ustedes tuvieron que aceptar la equivación, no la aceptaron y ahí se jodió todo’. Un abrazo a Luis García, después de la conversación privada que tuvimos un tipazo, va a hacer muchas cosas acá en Costa Rica, va a traer muchísima más gente y tiene las puertas abiertas en este país y en este canal”, concluyó Josué Quesada.

Explotó el agente de José Saturnino Cardozo ¡Dice que es mentira que ya hay oferta de Alajuelense por él! pic.twitter.com/uFOMcKWoCj — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026