Puro Deporte

Josué Quesada manda picante mensaje a Óscar Ramírez en Teletica Radio y TD Más: esto dijo al aire

Josué Quesada hizo un comentario directo sobre Óscar Ramírez luego del triunfo de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Josué Quesada le recomienda a Óscar Ramírez que no se tome las cosas de manera personal.
Josué Quesada le recomienda a Óscar Ramírez que no se tome las cosas de manera personal. (José Cordero y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseJosué QuesadaÓscar RamírezClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.