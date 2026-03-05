Josué Quesada manda picante mensaje a Óscar Ramírez en Teletica Radio y TD Más: esto dijo al aire

Josué Quesada le recomienda a Óscar Ramírez que no se tome las cosas de manera personal.

Josué Quesada habló de Liga Deportiva Alajuelense y le envió un mensaje picante a Óscar “Macho” Ramírez a través de Teletica Deportes Radio, programa que también puede verse en TD Más.

Después de que el campeón nacional cortó la seguidilla de derrotas y se reconcilió con el triunfo, el mediático periodista mencionó que había una razón para eso.

“La Liga volvió a la básico y a lo que sabe jugar: 4-2-3-1, o 4-3-3, como usted lo quiera ver. Pero nada de ese invento de dos delanteros, de dos nueves, de dos killers, de (Ángel) Zaldívar y de (Ronaldo) Cisneros.

”No le estaba saliendo al ‘Macho’; ojo, muy bien el ‘Macho’ en el partido, muy bien el ‘Macho’ en el planteamiento, muy bien en la cancha, muy mal en conferencia de prensa”, aseguró Josué Quesada.

El comunicador se refería a que el técnico de la Liga no se extendió en sus respuestas, como habitualmente lo hace.

Fue un Óscar Ramírez de pocas palabras y un tanto arisco en esa rueda de prensa posterior a la victoria de Alajuelense ante Cartaginés con goles de Kenneth Vargas y Santiago van der Putten.

“Se está tomando las cosas muy a pecho, está muy grande el ‘Macho’ para tomarse todo personal, ya muy grande usted para andar en esas. Llorar en una conferencia y decir si hablo mucho me tiran y si hablo poco también”, apuntó.

Después de eso, Josué Quesada dijo que el ‘Macho’ debe entender que si le tiran es porque “el equipo está en la calle, no por lo que vos digás”.

Y que en realidad, cuando Alajuelense responde en la cancha, todos esos señalamientos desaparecen.

“Porque cuando el equipo ha jugado bien vos podés decir cualquier cosa en conferencia que todos hacemos: ¡Oh Macho! Alabado seas, el Rey Midas, el faraón de nuestro fútbol”, manifestó Josué Quesada.

Además, enfatizó en que si pierde, los argumentos suenan a excusas y que “eso es todo”.

“Macho no te lo tomés personal, te amamos en este país manudos, morados, heredianos, cartagos, bueno los heredianos no. Pero todos los demás sí te amamos, Macho”, concluyó Josué Quesada.

