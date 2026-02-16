Josimar Méndez explica qué aprovechó para ser el verdugo de Alajuelense

Josimar Méndez, con su velocidad y fortaleza física, fue indescifrable para la zaga de Alajuelense.

El delantero Josimar Méndez fue la gran figura del Sporting FC al dar la campanada y derrotar 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense, con un doblete del atacante caribeño, en una cancha donde le gusta jugar.

Josimar fue una verdadera pesadilla para la zaga manuda y anotó sus dos tantos en la primera parte, para afianzar el triunfo de los albinegros.

“La Liga es un gran rival, tienen una buena cancha y siento que se nos da bien jugar en la del Morera. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado. La semana pasada hicimos un buen partido, pero no se dieron los goles. Gracias a Dios esta vez cayeron y estamos asomando la cabeza”, aseguró Méndez.

Para el delantero de Sporting, poco a poco van asimilando la idea del entrenador Andrés Carevic, quien llegó tras su salida del Cartaginés.

“La llegada del profe Carevic nos ha caído bien; poco a poco le vamos agarrando la idea. Estamos jugando diferente. Siento que nos falta tiempo con el profe, pero la semana larga que vamos a tener nos va a caer bien para continuar sacando resultados”.

El delantero limonense admitió que las anotaciones llegaron en un buen momento, tanto para él como para el equipo.

“No se me estaban dando los goles, pero gracias a Dios anotamos ante Alajuelense. Se los dedico a mi familia, a mis amigos, que siempre me han apoyado, y en especial a mi bebé”, declaró Méndez.

El aguerrido atacante comentó que estos partidos le dan confianza y determinación para alcanzar los objetivos planteados.

“Una de las virtudes que tengo es que soy un luchador; nunca me doy por vencido. De esta manera es que vamos a seguir entrenando y apoyando al equipo en todo lo que necesiten mis compañeros”, concluyó Méndez.