Así habló Andrés Carevic después de hincar a Alajuelense

Andrés Carevic, entrenador de Sporting FC, se mostró muy tranquilo luego del triunfo 2-1 contra Alajuelense.

El timonel destacó la labor de sus jugadores y resaltó la importancia de llegar a dos victorias en el Clausura 2026.

—¿Cuál es su criterio luego de ganarle a Alajuelense?

—Sabíamos que sería un partido súper difícil. Venimos en un proceso; hubo un gran esfuerzo y actitud. Tuvimos un gran nivel contra un equipo que es muy fuerte. Nosotros tenemos un modelo, una esencia; a veces la desarrollamos mejor. Siento que tuvimos orden, equilibrio, jugamos buen fútbol y defendimos bien. Salimos contentos.

—¿El primer tiempo fue el mejor de este torneo?

—El primer tiempo fue bueno y nos dejó buenas sensaciones. La Liga se vino con todo en el segundo tiempo, pero hicimos un gran esfuerzo. El plan de juego fue muy bueno.

—Le está costando sumar minutos Sub-21…

—El tema es que, en lo personal, llevo un proceso con los chicos. Estamos trabajando con los DT de las divisiones menores; vamos en un proceso, pero estamos en una situación complicada. No es solo poner a un chico por ponerlo… Seguramente, en el día a día, lo intentaremos.

—¿Ya siente que se estabilizó Sporting?

—Nos costó el inicio del torneo, pero poco a poco el equipo se ha ido ordenando, nos vamos equilibrando. Ya encontramos goles y victorias; ahora viene una semana larga que nos ayuda mucho. Queremos seguir por este camino.

—¿Siente que el equipo puede ilusionarse con la clasificación?

—Hay que ir con tranquilidad y buscar objetivos a corto plazo. Viene un juego importante contra Puntarenas. El arranque fue difícil, pero ya vamos levantando y lo trascendental es no bajar.

—¿Qué falta para ganar en casa?

-Sus dos victorias han sido como visitante.—Debemos seguir buscándolo. No hay excusa; en nuestra cancha debemos imponernos. Trabajamos todos los días ahí y debemos ser fuertes en casa.