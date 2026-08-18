Puro Deporte

José ‘Tepa’ González tiene algo que decir sobre la crisis de Herediano

José ‘Tepa’ González habló de su momento, de su pasado y su presente, antes del partido entre Cartaginés y Verdes, en la Copa Centroamericana

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Por Fanny Tayver Marín
José de Jesús González hoy está de lleno con Cartaginés y pretende anotar este martes en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
José de Jesús González hoy está de lleno con Cartaginés y pretende anotar este martes en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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