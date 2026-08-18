José ‘Tepa’ González tiene algo que decir sobre la crisis de Herediano

José de Jesús González hoy está de lleno con Cartaginés y pretende anotar este martes en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Aunque sabía que recibiría una consulta así, a José de Jesús “Tepa” González lo pusieron a pensar en la rueda de prensa previa al partido entre Cartaginés y Verdes, por la Copa Centroamericana de Concacaf.

La consulta comenzó por cómo han sido las últimas semanas, con su salida de Herediano y su llegada a Cartaginés, que si sigue siendo el mismo y que si su realidad actual es un mensaje para el Team, considerando la necesidad que tiene el cuadro florense en ataque y que él está rindiendo con los brumosos.

“Yo creo que en esencia sigo siendo el mismo. Mi espíritu competitivo y ganador sigue estando siempre donde quiera que vaya. Mi hambre, mis ganas de ganar y mi compromiso también”, respondió José de Jesús González, diciendo que era una pregunta compleja.

Añadió que como siempre, está comprometido con su equipo para aportar su talento, sus goles y su liderazgo. Según él, eso está siempre.

“Pero siempre trato de estar en constante evolución, ese es mi compromiso conmigo mismo. En la parte técnica, en la parte táctica, en la constancia del goleo y en mi evolución constante”, pronunció.

Luego de eso, dijo que con respecto a lo que le consultaron sobre Herediano, indicó que siempre ha tratado de ser un profesional donde quiera que vaya.

El delantero mexicano apuntó que su etapa en Herediano fue muy buena, bonita y que la disfrutó mucho, con un club donde ganó campeonatos, marcó muchos goles y hasta lo definió como “una etapa brillante” en su carrera.

“La disfruté mucho, pero he tratado de traer todo ese aprendizaje y esa esencia que me trajo aquí a Cartaginés, para aportar mi granito de arena en esta gran institución y también para responder a la confianza que han tenido en mí”, citó.

También dijo que entiende muy bien la situación que atraviesa Herediano en este momento.

“Se ha venido haciendo una bola de nieve que ha traído lo que está pasando en Herediano, pero eso es algo que pasa en todos los equipos y me parece que Jafet (Soto) lo entiende muy bien y él entiende muy bien cómo salir de estas situaciones de crisis.

”Yo confío que el plantel que está en Herediano puede solventar todo lo que está pasando para retomar esta racha, pero siempre agradecer a las personas que confiaron en mí y me dieron una oportunidad sobre todo de venir a Costa Rica”, concluyó el “Tepa” González.