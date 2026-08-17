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Amarini Villatoro lanza advertencia antes del partido Cartaginés vs. Verdes: ‘No hay margen de error’

Cartaginés se juega mucho este martes, cuando reciba a Verdes de Belice, en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Amarini Villatoro afirma que Cartaginés tiene que ganar bien y de manera contundente este martes, en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana.
Amarini Villatoro afirma que Cartaginés tiene que ganar bien y de manera contundente este martes, en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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