Amarini Villatoro lanza advertencia antes del partido Cartaginés vs. Verdes: ‘No hay margen de error’

Amarini Villatoro afirma que Cartaginés tiene que ganar bien y de manera contundente este martes, en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana.

Cartaginés tiene la obligación de ganar en su casa y con su gente este martes, cuando reciba a Verdes de Belice, en su tercera presentación en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Eso debe ocurrir para que realmente se sienta el peso de los dos empates que sacaron los brumosos cuando visitaron a Municipal en Guatemala y a Motagua en Honduras.

“Los resultados que obtuvimos de visita, si bien tal vez no lo mejor ni lo peor, yo creo que el valor de ese resultado, como hemos hablado con el grupo, va a depender de hacer bien las cosas en casa”, expresó el técnico de Cartaginés, en la rueda de prensa que ofreció en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

“Sabemos que ya no hay margen de error, que tenemos que ganar y tenemos que ganar bien, creo que el grupo lo sabe, todos lo sabemos y nos hemos preparado para eso”, mencionó el técnico chapín.

Añadió que la mentalidad del grupo es siempre ir hacia adelante y que, independientemente de si puede existir algunos cambios en la alineación, el grupo se va unificando más en esos criterios de competitividad, de tener claro el objetivo en ambos torneos.

Cartaginés perdió el sábado en Tibás por 3-2 contra Saprissa y Amarini Villatoro es enfático en que su equipo no fue menos que el rival y que eso lo constató al ver la repetición del partido en la madrugada.

“Hicimos un buen partido y siento que no merecíamos perder. Y hay cosas muy positivas que deja. Yo soy de los que piensa que un equipo que aspira a ser campeón, que aspira a lo más alto, no puede depender solo de un once”, apuntó.

Así de paso responde a quienes quedaron con la duda de su formación de arranque en ese juego, en el que sentó a sus pesos pesados.

“Mínimo para que un equipo aspire a un campeonato, entre comillas, debería tener 16 o 17 jugadores titulares. Entonces, no me caso con un once, creo que todos son importantes”.

Amarini Villatoro añadió que lo que busca es comprometer a todo el plantel y asegura que van por buen camino.

“Hay cosas que me las guardo, pero hay cosas que uno tal vez no puede decir, pero de ese juego para un futuro lo dejan tranquilo, a mí me dejan tranquilo, me dejan tranquilo para lo que pueda venir”, afirmó.

Confesó que quisiera tener más puntos y que aunque respeta a Verdes, tiene muy claro que su equipo debe ganarle con contundencia este martes.

Mientras que en lo que respecta al campeonato nacional, recordó que Cartaginés ganó sus dos juegos en casa y que ha tenido salidas difíciles.

“Por las circunstancias donde llegaron esos partidos y ahora ver hacia adelante y tratar de sumar de tres en los próximos encuentros. Yo creo que estas dos semanas son importantes, no salimos del área central, eso nos va a permitir también que el equipo se mantenga fresco”, apuntó.

No quiere que suene a excusa, pero mencionó que de seis partidos, cuatro han sido de visita, de los cuales, dos fueron en el extranjero, con escalas y demás.

“Eso también desgasta un poquito, aunque no lo quisiera ver uno así, desgasta y te acumula un poquito más de cargas y menos trabajo. Ahora prácticamente en estas dos semanas no salimos del área central, tenemos tres partidos acá en casa, Verdes, FAS y Herediano. Y si no estoy mal, Escorpiones juega en Alajuela”, destacó.

Su proyección es que ante ese panorama, tendrá más horas de trabajo, con la posibilidad de entrenar mejor y una recuperación adecuada para lo que viene.

El partido entre Cartaginés y Verdes será este martes 18 de agosto, a las 7:06 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en la Vieja Metrópoli. Este juego podrá verlo por ESPN y Disney+.