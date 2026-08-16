Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés: ‘Todo se definió por dos golazos’

Para el técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, el duelo ante el Saprissa fue muy parejo y la diferencia fue la contundencia morada.

El entrenador del Club Sport Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro, confesó que deben trabajar mucho tanto en los aspectos defensivos como ofensivos, tras la derrota 3-2 frente al Deportivo Saprissa como visitantes.

Para el estratega brumoso, en los goles de los morados hubo fallos específicos que, al final, fueron determinantes para el resultado del compromiso.

“Creo que al final hicimos un buen partido. Fue muy parejo entre dos buenos equipos. Saprissa viene de una buena racha y la intención era sumar de tres, pero creo que al final la diferencia estuvo en las áreas. La efectividad de ellos pesó para el resultado”, aseguró Villatoro.

El estratega chapín fue claro en que hay situaciones que deben mejorarse para obtener los resultados que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

“Debemos mejorar mucho en defensa. Cometemos errores muy puntuales e inocentes que terminan en gol y adelante no tenemos la contundencia. Contamos con más eficacia en la generación de gol. Estoy preocupado y ocupado; podemos mejorar atrás”, agregó.

Sobre las anotaciones de los morados, Amarini recalcó que hubo situaciones que fueron determinantes en el resultado.

“Todo se definió por dos golazos de ellos. El primer gol fue muy inocente, pero hay que reconocer la técnica individual y la contundencia que tuvo el jugador. En el tercero hubo una mala marca de nosotros; fue justo el marcador. Nosotros no tuvimos esa calidad, a pesar de que creamos opciones. Debemos cometer menos errores”, dijo Villatoro.

Para el entrenador del conjunto de la Vieja Metrópoli, era necesario realizar rotaciones debido al desgaste provocado por los viajes, tanto dentro como fuera del país, por la participación en el campeonato local y en la Copa Centroamericana.

“Debemos pensar jornada a jornada. Es necesario no sobrecargar a los jugadores y algunos que no tienen regularidad merecen su oportunidad. Al final, todos somos seres humanos y es necesario descansar por las cargas de trabajo. Nosotros priorizamos el partido ante Motagua y vamos a pensar en el partido ante Verdes”, declaró Villatoro.