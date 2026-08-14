José ‘Tepa’ González se destapa con goles en Cartaginés cuando Herediano más lo extraña

José de Jesús González viene de anotarle a Motagua. Antes de eso también marcó con Cartaginés en campeonato nacional. Y celebró con Carlos Barahona.

José de Jesús “Tepa” González anotó en los últimos dos partidos del Club Sport Cartaginés y llega encendido al juego de este sábado contra el Deportivo Saprissa.

El delantero mexicano consiguió su primera anotación con los brumosos en el triunfo por 2-1 ante Sporting y viene de marcar de cabeza en el empate 1-1 de Cartaginés en Honduras contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Siempre lo he dicho desde que era un carajillo hasta ahorita: ‘Lo que es mío a mí viene’. Y entonces, me parece que con naturalidad y darle esa confianza a mi equipo, que si hay oportunidades tengo la capacidad de marcarlas”, expresó José de Jesús González en Teletica Radio y en Columbia, tras el juego en Tegucigalpa.

En medio de una agenda ajetreada y sin tiempo que perder, Cartaginés se alista para ir a la Cueva este sábado.

“Vamos a ir a muerte por la Centroamericana y me parece que este sábado es una gran posibilidad para afianzarnos y buscar el liderato y seguir con esa buena racha. Vamos ir a muerte también en el campeonato nacional”, apuntó.

Hasta hace poco, el “Tepa” era futbolista de Herediano. Y su salida no le hizo nada de gracia a muchos aficionados rojiamarillos.

Su presente está en la Vieja Metrópoli. Ahí, el delantero mexicano se ve contento, reencontrándose con su fútbol y los goles.

“Cartaginés me parece un equipo muy profesional, yo lo veía desde afuera cuando estaba en Herediano, que es muy profesional. Marcel (Hernández) y Ronaldo (Araya) me hablaron de las condiciones”, mencionó.

Pero dijo que el factor crucial para que él llegara a Cartaginés fue Amarini Villatoro.

“Él me llamó y me platicó cuál iba a ser mi rol en este equipo y la ambición que tienen de convertirlo en un equipo ganador, constante y esa fue la decisión por la que vine a Cartaginés”, destacó el atacante.

Por su puesto que en Herediano nadie pensó lo que ocurre en este momento, que todavía no han logrado inscribir al paraguayo Fernando Lesme y que de manera insospechada, Marcel Hernández solicitó su salida del club.

En la entrevista que concedió a Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo, el presidente de Fuerza Herediana y actual técnico interino de Herediano, Jafet Soto, respondió qué siente al ver al “Tepa” pegándola en Cartaginés y que muchos florenses se declaran inconformes con su salida.

“Yo tengo un gran concepto de ‘Tepa’. Es un gran jugador, qué bueno que le está yendo bien. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión de traer a Lesme y teníamos los cupos llenos. Teníamos que dejar un espacio libre para poder tener a Fernando.

”Y lamentablemente tocó el tema del ‘Tepa’, que fue el jugador extranjero que menos minutos tuvo en el torneo pasado y que lamentablemente se lesionó y tardó muchos partidos en llegar”, detalló Jafet Soto.

Además, insistió en que le alegra muchísimo que le esté yendo bien al delantero, porque eso a la vez dice algo sobre él mismo.

“Me alegra que nuevamente yo no me equivoqué en traer un jugador al fútbol costarricense, nuevamente un jugador con suceso de los que he traído del fútbol mexicano y mexicanos”, citó.

Jafet Soto recordó que él guarda un cariño muy especial por México y que incluso su hijo mayor nació allá.

“Teniendo un arraigo con ese país, pues indudablemente me da mucha alegría que a los mexicanos les esté yendo bien. Porque yo fui el primero, después todos me copiaron de traer jugadores acá del fútbol mexicano.

”Entonces muy contentos de que sigan copiando y que a los jugadores les esté yendo bien, y muy contentos de que las instituciones sigan copiando mi modelo, que lo hice hace casi 13 años”, concluyó Jafet Soto.

Cartaginés ante prueba de fuego

Cartaginés tiene seis puntos en el Torneo de Apertura 2026, luego de dos triunfos y una derrota. Los brumosos aspiran a la cima del torneo, que está en manos de su rival de turno, Saprissa, que registra nueve unidades.

“Todo mundo sabe que Saprissa es muy fuerte en casa. Ya lo conocemos y el partido va a ser del que cometa menos errores, ese va ganar. Esperamos puntuar de tres o empatar”, opinó Douglas López.

Por su parte, Luis Flores dijo que este sábado jugarán en una cancha sumamente difícil, contra Saprissa que está de líder.

“Hay muy poco tiempo, pero todos en el equipo están preparados por si les toca jugar. Tenemos que ir a Saprissa con la mentalidad de ir a ganar y es lo que el equipo quiere”, citó Luis Flores.

En tanto que Rándall Cordero señaló: “Viene un partido muy importante este sábado y ya después afrontar el martes el duelo de la Copa Centroamericana con la misma responsabilidad que todos los partidos”.

Saprissa y Cartaginés se enfrentan este sábado 15 de agosto, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.