Puro Deporte

José ‘Tepa’ González se destapa con goles en Cartaginés cuando Herediano más lo extraña

José de Jesús González llega con confianza al partido de este sábado entre Saprissa y Cartaginés

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Por Fanny Tayver Marín
José de Jesús González viene de anotarle a Motagua. Antes de eso también marcó con Cartaginés en campeonato nacional. Y celebró con Carlos Barahona.
José de Jesús González viene de anotarle a Motagua. Antes de eso también marcó con Cartaginés en campeonato nacional. Y celebró con Carlos Barahona. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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