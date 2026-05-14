José ‘Tepa’ González lanza advertencia: ‘Ya sabemos lo que pasa en Heredia’

José de Jesús “Tepa” González le dio oxígeno a Herediano al marcar el descuento de Herediano, luego de que Saprissa sorprendió al “Team” con dos goles rápidos, en el primer juego de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026.

Su presencia en el once estelar de José Giacone sorprendió, pero el técnico sabía que tenía que ponerlo y el mexicano fue el encargado de atender en zona flash a las radios con derechos de transmisión.

“Tengo la percepción de que dominamos el primer tiempo, dos desconcentraciones nos mataron al principio, pero creo que fuimos más dominantes nosotros. Entonces, ya sabemos lo que pasa en Heredia y vamos a ir a pelear allá, faltan 90 minutos y no hay nada más que decir”, afirmó José de Jesús González.

Consultado sobre esa situación, que apareció como estelar en una final, el mexicano dijo que “para eso estamos”.

“No había tenido muchos minutos en el torneo y para eso estamos, para eso estoy, para marcar diferencia y me siento muy afortunado de la que la vida me haya regalado este gol para aportar y ayudar a mis compañeros haciendo goles”, citó.

Además, de cara al partido del sábado, en el que Herediano intentará coronarse campeón y Saprissa saldrá con la firme intención de alargar esta historia a dos juegos más en una gran final, el atacante sabe bien lo que pasará.

“Me parece que va a ser un partido muy similar a este, vamos a ir a muerte, sabemos que somos dominantes en esa cancha y vamos a ir a muerte para cerrar el campeonato en esta serie”, aseguró el atacante.