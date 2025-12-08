Puro Deporte

José Saturnino Cardozo y su hazaña: Liberia vuelve a semifinales después de 16 años

El técnico paraguayo aseguró que desde su contratación soñó con la clasificación

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

José Saturnino Cardozo, técnico paraguayo de Liberia, recordó su primer día en Liberia al obtener la clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.








José Saturnino CardozoLiberia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

