José Saturnino Cardozo y su hazaña: Liberia vuelve a semifinales después de 16 años

José Saturnino Cardozo, técnico paraguayo de Liberia, recordó su primer día en Liberia al obtener la clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

La presencia de los liberianos en la fiesta grande del fútbol nacional es histórica, porque desde el 2009 los pamperos no estaban en semifinales. Además, lo hicieron superando al bicampeón nacional: Liberia hizo un punto más que Herediano y lo dejó sin opciones de clasificar.

- ¿Qué significa esta clasificación?

- Estoy contento y feliz por nuestros jugadores. En mi presentación, cuando llegué al equipo, dije que dependía mucho de la afición, porque uno solo no puede lograr el sueño. Muchos lo tomaron de buena manera, otros no, porque decían que Liberia no competía. Nos preparamos bien, el grupo trabajó y estoy muy contento; me siento orgulloso por ellos (los jugadores). Trabajamos doble turno desde las 4:30 a.m., sabíamos que debíamos estar bien para pelear con los rivales con más jerarquía que nosotros.

“Desde el primer partido que jugamos hasta hoy, Liberia no salió de los puestos de clasificación. Merecía estar ahí, y lo hicimos en una cancha difícil. Hablé con los jugadores sobre ser cuidadosos y marcar bien; jugamos mal contra Saprissa durante el primer tiempo, pero después hicimos un segundo tiempo fantástico. Estoy contento con el grupo, porque nadie les regaló nada. Liberia necesitaba esta alegría y vamos a ser un digno rival en las semifinales”.

- ¿Qué piensa de Alajuelense, su rival en semifinales?

- Vamos a enfrentar, para mí, a uno de los equipos que mejor juega. Propone muy bien, es muy dinámico. Me encanta la propuesta que tiene y debemos buscar revancha, porque, cuando fuimos locales en el último partido que nos enfrentamos, el adversario llegó cinco veces y nos marcó cuatro goles, y eso me dolió mucho. Planeamos otra cosa, pero el fútbol es tan cambiante. Tenemos que tener respuesta a todo para competir. Nos dolió ese juego y, si no defendimos bien, hay que felicitar al rival y seguir adelante.

- ¿Cuáles son los aspectos que deben mejorar y potenciar en semifinales?

- Siempre hay algo por mejorar. Fue un partido donde el planteamiento era no dar espacio al rival. Estábamos en una cancha difícil, contra un adversario que se jugaba cosas, y competimos en orden táctico. Hablamos de no recibir goles tempraneros y de defender lo que veníamos haciendo bien. Los jugadores siempre trabajan, están convencidos, y me pone orgulloso porque intentan hacer lo que practicamos en la semana. Tenemos que mejorar en la gestación y finalización de jugadas. Hay opciones donde no matamos el partido; si un rival te hace un gol temprano, después cuesta mucho tratar de recuperarse.