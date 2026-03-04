José Saturnino Cardozo vuelve a ser noticia en México

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el marco del 202 aniversario de la fundación del Estado de México, la entidad rindió homenaje a una de las figuras más emblemáticas del deporte mexiquense: José Saturnino Cardozo.

Como máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, el técnico del Municipal Liberia fue galardonado con la Presea “José María Luis Mora”, un reconocimiento destinado a aquellos que, sin haber nacido en el estado, han dejado una huella imborrable en su suelo.

La distinción no es para menos. Con 249 anotaciones y cuatro títulos de liga bajo el brazo, el paraguayo no solo es un referente estadístico, sino el ídolo máximo de la afición escarlata. Su paso por el club (primero como jugador y más tarde como director técnico entre 2013 y 2016) lo ha consolidado como un mexiquense por adopción.

Aunque no pudo estar presente físicamente en la ceremonia, debido a sus compromisos en Costa Rica, Cardozo envió un emotivo mensaje en video.

“Soy José Saturnino Cardozo Otazú, me permito expresar mi más profundo agradecimiento por la distinción que representa el haber sido considerado para recibir la presea ‘José María Luis Mora’. Recibo esta honorable distinción con gran orgullo, gratitud y sentido de responsabilidad, como siempre con el corazón pues en el Estado de México y orgullosamente identificado como Diablo Rojo.

El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo recibió un importante reconocimiento. Foto: Instagram José Cardozo. (Foto: Instagram José Cardozo. /Foto: Instagram José Cardozo.)

”Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, reconozco y valoro el esfuerzo de su gobierno por exaltar el mérito y la contribución social”, mencionó el paraguayo en ese video.

Con este galardón, el nombre de Cardozo queda oficialmente inscrito no solo en los libros de historia del fútbol, sino en el registro de los ciudadanos ilustres que han contribuido al prestigio del Estado de México.