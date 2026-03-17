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José Saturnino Cardozo tendrá un nuevo jefe en el fútbol de Costa Rica

Experimentado dirigente colombiano se incorporará al club que dirige José Saturnino Cardozo

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Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo busca llevar al Municipal Liberia de nuevo a las semifinales del campeonato y a la final del Torno de Copa. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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