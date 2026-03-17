José Saturnino Cardozo tendrá un nuevo jefe en el fútbol de Costa Rica

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo busca llevar al Municipal Liberia de nuevo a las semifinales del campeonato y a la final del Torno de Copa.

El proyecto deportivo que lidera el paraguayo José Saturnino Cardozo tendrá una nueva etapa con la llegada de un viejo conocido a la institución, según indicó el Municipal Liberia en un comunicado de prensa.

De esta manera, el Diablo Mayor del Toluca de México tendrá un nuevo jefe, tras darse a conocer la reincorporación del colombiano Felipe Eusse Tangarife como nuevo presidente ejecutivo de la institución pampera. Su hermano, Wilder Eusse, permanecerá como el jerarca principal del club.

Mediante un boletín de prensa, el club liberiano explicó que el regreso de Luis Felipe Eusse representa “la continuidad de un proyecto enfocado en el crecimiento institucional y la sostenibilidad deportiva, con el objetivo de fortalecer al equipo y posicionarlo en un lugar destacado dentro del fútbol nacional”.

Luis Felipe Eusse fue uno de los gestores del ascenso del Municipal Liberia a la Primera División en el 2023, junto a su hermano, Wilder Eusse. Se desempeñó en la gerencia deportiva tras una amplia experiencia en su país, Colombia.

Luis Felipe Eusse formó parte del cuerpo administrativo que llevó al Municipal Liberia a la Primera División en el 2023. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

A principios de 2025 dejó su cargo y regresó a su país para asumir el puesto de tesorero del comité ejecutivo de la Liga Risaraldense de Fútbol, en Colombia. También se desempeñó como director de desarrollo institucional.

En 2019 se desempeñó como director deportivo del Atlético Bucaramanga de Colombia.

“Su regreso representa la continuidad del proyecto deportivo de nuestro equipo. Hoy comienza una nueva historia… una historia que se escribe con trabajo, identidad y pasión por estos colores”, añadió la misiva.

Finalmente, el comunicado de prensa agregó: “Luis Felipe vuelve a Liberia con la convicción de seguir construyendo, de seguir soñando en grande y de trabajar con responsabilidad por el presente y el futuro de la institución, junto a jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición liberiana”.