José Saturnino Cardozo anuncia nueva baja en la primera convocatoria de Fernando Batista en Costa Rica

El entrenador José Saturnino Cardozo, analizó el llamado de los jugadores del Municipal Liberia a la Selección Nacional.

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, dio a conocer la tercera baja de la Selección de Costa Rica, que realizará su primer microciclo al mando del argentino Fernando Batista.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó que el guardameta del Inter de San Carlos Berny Rojas, así como el volante del Herediano Aarón Murillo, quedaron fuera por lesión y sus lugares serán ocupados por el arquero de Guadalupe FC Rodiney Leal y el volante del Cartaginés Luis Flores.

Sin embargo, José Saturnino Cardozo, quien ya había adelantado el llamado del lateral liberiano Shawn Johnson, informó durante la conferencia de prensa, tras el juego que Liberia derrotó 1-2 al Herediano, la ausencia de un futbolista del cuadro pampero.

Se trata del volante Randy Ramírez, quien está a préstamo en el cuadro guanacasteco procedente del equipo Fútbol Consultants, de la Liga de Ascenso.

“Randy tiene tres partidos sin jugar. Tiene una molestia en el aductor (zona del muslo). Lastimosamente no va a poder estar en la Selección. El club le ha comunicado a la Federación que no podrá estar. Por eso no lo trajimos para el juego ante el Team”, explicó Cardozo.

Por otra parte, el estratega guaraní comentó las características que llevaron a la Tricolor al lateral Shawn Johnson. “Tiene potencial para estar en la Selección Nacional. Tiene mucha dinámica e intensidad”.

Mientras tanto, en el caso del defensa central Yeison Molina, José Saturnino explicó: “Desde que llegamos al equipo ha ido creciendo en todos los aspectos y es un jugador determinante en el juego aéreo”, argumentó.

La Federación convocó a 26 futbolistas para la primera práctica, a la cual deberán presentarse desde este lunes 16 de marzo y hasta el miércoles 18 en el Proyecto Gol.

En este primer llamado de Batista no incluyó a jugadores de Alajuelense, debido a su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf. Este martes 17 de marzo los erizos disputarán el juego de vuelta de los octavos de final ante Los Ángeles FC. En el compromiso de ida el marcador fue de 1-1.