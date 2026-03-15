Puro Deporte

José Saturnino Cardozo anuncia nueva baja en la primera convocatoria de Fernando Batista en Costa Rica

El estratega paraguayo José Saturnino Cardozo explicó la baja de una de sus figuras en la Selección Nacional de Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
El entrenador José Saturnino Cardozo, analizó el llamado de los jugadores del Municipal Liberia a la Selección Nacional. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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