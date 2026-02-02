José Saturnino Cardozo sorprende al fichar otro jugador de Paraguay

José Saturnino Cardozo, técnico paraguayo de Liberia, le abre las puertas a otro futbolista de su país.

Cardozo aprovechó que el período de inscripciones en el torneo nacional finaliza el martes, para que el club lo complaciera con la firma de su compatriota.

“¡Bienvenido a Liberia, Thobías!“, escribió Liberia en sus redes sociales, para dar a conocer la contratación de Thobías Arévalo.

“El futbolista paraguayo de 25 años se une a nuestra institución para el Clausura 2026, se desempeña como volante ofensivo”, resaltó Liberia.

Su llegada se da como jugador libre por un año y medio, proveniente del Güemes, equipo de la Segunda División Profesional de Argentina.

Otros clubes en los que ha militado Thobías Arévalo, son: Cerro (Primera División Uruguay), Mitre SdE (Segunda División Argentina), Atlético San Rafaela (Segunda División Argentina).

En el cuadro aurinegro ya se encuentra el paraguayo Fernando Lesme, por lo que Arévalo será el segundo guaraní en la historia del club como futbolista.

“Thobías será el tercer paraguayo en formar de nuestro equipo tras José Saturnino Cardozo como DT (cumplió un año al mando del club este pasado 1 de febrero) y Fernando Lesme como delantero”, añadió el club.

La llegada de Thobías se da para sustituir en el puesto a Malcon Pilone, quien dejó las filas pamperas para unirse a Alajuelense.