Fútbol

José Saturnino Cardozo, decepcionado como pocas veces: ‘Fue uno de los peores partidos’

José Saturnino Cardozo se mostró molesto por la derrota del Municipal Liberia ante San Carlos

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Liberia
José Saturnino Cardozo logró en el torneo pasado llevar al equipo de Liberia a semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoLiberia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.