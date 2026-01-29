José Saturnino Cardozo, decepcionado como pocas veces: ‘Fue uno de los peores partidos’

José Saturnino Cardozo logró en el torneo pasado llevar al equipo de Liberia a semifinales.

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, se mostró decepcionado luego de la derrota 1-0 de su equipo ante San Carlos.

El timonel liberiano explicó que a su equipo no le salió absolutamente nada y que el rendimiento fue para el olvido.

“Fue uno de los peores partidos que jugamos desde que llegamos nosotros”, sentenció.

Seguidamente, el estratega explicó las razones deportivas por las que consideró el juego como uno de los más malos.

“Tuvimos un equipo sin ideas, sin respuestas a lo que proponía el rival. Era un partido que no se tenía que perder; el rival llegó una vez y nos hizo un gol”, dijo.

Cardozo acotó que también tiene mucho trabajo por hacer en ofensiva con sus delanteros.

“Mi equipo sufre a la hora de la definición y es increíble. Tuvimos dos llegadas en el primer tiempo y pudimos ir ganando 2-0, pero no las concretamos y el rival no perdona”, mencionó.

José Saturnino Cardozo afirmó que él es el responsable de lo sucedido, por lo que se compromete a cambiar la dinámica tras lo vivido frente a los Toros del Norte.

“Estoy dolido por la derrota porque el equipo estuvo sin ideas. El responsable soy yo al 100%”, finalizó.

Liberia es sexto de la clasificación con cinco puntos.