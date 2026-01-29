El San Carlos de Wálter Centeno le roba el protagonismo al Liberia de José Saturnino Cardozo

Brian Martínez fue el anotador de San Carlos y recibió la felicitación de sus compañeros.

San Carlos venció 1-0 a Liberia y comienza a consolidarse como un protagonista inesperado del Clausura 2026.

Wálter Centeno también logró imponerse a uno de los técnicos del momento, José Saturnino Cardozo, y con este resultado los norteños empiezan a distanciarse de la zona de descenso.

Los últimos minutos del duelo reflejaron la actitud sancarleña. Los Toros del Norte cuidaron al máximo su diana, mientras Wálter Centeno caminaba por toda su zona técnica, se quitaba y se ponía el abrigo y exigía el cierre del partido, el cual se extendió con seis minutos de reposición.

El pitazo final le dio a San Carlos el triunfo gracias a un gol de Brian Martínez al 60. El delantero mexicano tomó el esférico dentro del área de Liberia, se dio media vuelta y, con un remate rastrero pegado al vertical derecho, marcó la diferencia.

El gol fue celebrado con todo por los seguidores sancarleños, quienes generaron un ambiente festivo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

De Liberia se puede decir poco. El equipo dirigido por Cardozo se mostró apático con el balón y sin un conductor claro. Los liberianos extrañan en demasía a Malcom Pilone, su volante central, quien fue transferido recientemente a la Liga Deportiva Alajuelense.

La desesperación ofensiva de los pamperos fue tal que Alonso Hernández, atacante liberiano, perdió la cabeza en los minutos finales y lanzó un codazo que le valió la tarjeta roja.

José Saturnino Cardozo aseguró que la final era el objetivo para este torneo, luego de llegar a semifinales en el pasado, no obstante su equipo muestra irregularidades que el certamen pasado no tuvo y tras de eso perdió a su ficha más importante; esto lo resintió.

El resultado deja a San Carlos con 22 unidades en la clasificación de la acumulada, mientras Sporting y Guadalupe se mantienen con 17 puntos. Los Toros del Norte de Paté Centeno comienzan a tomar distancia de la zona roja de la tabla.