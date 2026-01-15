José Saturnino Cardozo se quedaría sin el goleador por el que apostó para su proyecto

El técnico José Giacone soltó la bomba la semana pasada, cuando aseguró que el delantero paraguayo del Municipal Liberia, Fernando Lesme, había fichado por el Club Sport Herediano y que a partir de junio se integraría al Team.

La dirigencia liberiana conoce la decisión que tomó del sudamericano, por lo que incluso estaría anuente a cederlo, al saber que no continuará con el proyecto que lidera el técnico guaraní José Saturnino Cardozo. El entrenador fue quien pidió precisamente la contratación del artillero.

La ficha de Lesme pertenece actualmente al Atlético Celaya, de la Liga de Expansión de México, por lo que el gerente deportivo de Sporting, José Miguel Cubero, negocia la posibilidad de que el atacante se integre al cuadro albinegro por los próximos seis meses.

“Estamos negociando con Celaya y Liberia la posibilidad de que durante estos seis meses Lesme juegue con nosotros. Hemos estado en conversaciones con las dirigencias para conocer si puede integrarse al equipo, porque entiendo que también hay otros clubes interesados”, aseguró Cubero en Radio Columbia.

Los medios de prensa guatemaltecos especulan sobre la posibilidad de que Fernando Lesme se incorpore al Xelajú hasta finalizar su contrato con Celaya de México; no obstante, Liberia tiene la última palabra sobre si desean o no la continuidad del guaraní.

“La intención es que Fernando Lesme se incorpore por solo seis meses al Sporting. Entendemos que ya es jugador del Herediano para la próxima campaña. Vamos a esperar qué pasa en los próximos días”, agregó Cubero.

Por su parte, el gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, indicó que el tema de un posible traspaso del Municipal Liberia al Sporting FC, durante la actual campaña, es una negociación entre ambos clubes, en la que el Team no tiene injerencia.

Pérez no confirmó la contratación de Lesme, aunque sí ratificó que existe interés del club florense por hacerse con los servicios del artillero guaraní.