José Saturnino Cardozo se quedaría sin el goleador por el que apostó para su proyecto

El delantero que José Saturnino Cardozo llevó a su equipo podría abandonar el club en los próximos días

Por Juan Diego Villarreal
Fernando Lesme delantero de Liberia
El paraguayo Fernando Lesme llegó al Municipal Liberia a pedido del entrenador José Saturnino Cardozo. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

