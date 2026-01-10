Fútbol

Municipal Liberia confirma que perdería a su carta goleadora

Fernando Lesme podría dejar el Municipal Liberia. En el cuadro pampero saben que el futbolista llegará a Herediano para el segundo semestre del 2026

Por Esteban Valverde
Fernando Lesme marcó el primer gol de la semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Fernando Lesme fue pieza importante en la ofensiva de Liberia el torneo pasado. (Rafael Pacheco/La Nación)







