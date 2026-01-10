Municipal Liberia confirma que perdería a su carta goleadora

El Municipal Liberia está a la espera de una noticia definitiva sobre el futuro de su goleador, Fernando Lesme, aunque todo hace indicar que el artillero paraguayo dejará el club guanacasteco.

La ficha de Lesme pertenece al Celaya de México y está cedido a los pamperos; sin embargo, su contrato finaliza en junio y, a partir de esa fecha, sus derechos pasarán a Herediano. No obstante, Wílder Eusse, presidente liberiano, confirmó que recibió una solicitud por parte de Lesme para finiquitar el préstamo actual y cambiar de equipo en este semestre.

“Nosotros recibimos la llamada del representante de Lesme y nos hizo saber que quiere finiquitar el préstamo porque tienen intereses del Xelajú de Guatemala y de un equipo de Costa Rica, cuyo nombre se reservaron. Nosotros no tenemos problema y dijimos que el jugador puede salir”, afirmó Eusse.

Para Liberia, perder a Lesme significa dejar ir al ‘9’ de referencia del torneo pasado, pero también representa la posibilidad de liberar un cupo de extranjero, que pretenden utilizar con Jesús Henestrosa, quien ya se recupera de una lesión.

“Es importante tener la plaza, porque para nosotros Henestrosa es un futbolista en el que tenemos mucha expectativa”, acotó Eusse.

La lógica indica que Herediano podría ser el equipo que busque vincular a Lesme de inmediato, sobre todo teniendo en cuenta que la ficha pasará a pertenecerle a partir de mitad de año.

“A inicios de semana tendremos claridad de cómo actuará Lesme, pero por nosotros no hay problema en que salga”, añadió.