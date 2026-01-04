El gesto de José Saturnino Cardozo con su equipo que dejó a todos admirados

José Saturnino Cardozo consiguió el torneo anterior sorprender y ser protagonista del fútbol de Costa Rica con el Municipal Liberia, pues bajo su guía llegaron hasta las semifinales.

Ahora, en este 2026 que apenas se está iniciando, el timonel tuvo un gesto que en el cuadro pampero no se esperaban y los dejó admirados.

Cardozo tenía permiso para estar de vacaciones hasta el domingo 4 de enero, sin embargo sorprendió a todos llegando a Costa Rica el viernes 2 de enero a las 2 a. m. y presentándose a dirigir la práctica a las 7 a. m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Wilder Eusse, presidente de los liberianos, destacó el compromiso que tiene Cardozo con el proyecto, además de que resaltó que hay un deseo de repetir lo del semestre anterior y superarlo, ya que el objetivo número ‘1’ de los de la Ciudad Blanca es acceder a la Copa Centroamericana 2026. Para esto, deben tener un papel protagónico en el campeonato (para entrar por ubicación en la tabla) o ganar el trofeo del Clausura 2026.

“El profesor es un profesional de garantías, él llegó a las 2 a .m. el viernes y a las 7 de la mañana ya estaba entrenando, él es consciente de lo que nos jugamos este semestre, además de las metas que tiene el club, por lo que está totalmente compenetrado con nuestra visión”, afirmó el jerarca a La Nación.

De hecho, el presidente confesó que luego de la eliminación contra Alajuelense para él no fue difícil convencer a Cardozo de quedarse en Costa Rica, pese a los acercamientos que tenía en México.

“Ya en frío, 24 horas después de la eliminación nos sentamos y hablamos. El profe es una persona espectacular, él era consciente de lo que jugábamos, no fue difícil convencerlo. Él acomodó sus cosas y las tenemos con nosotros”, dijo.

La cabeza de Liberia agregó que en cuanto a refuerzos, ya ellos consiguieron llenar las peticiones que el entrenador hizo antes de irse de vacaciones. Los guanacastecos sumaron a Abner Hudson, también a Mauricio Villalobos, Douglas Sequeira, Erick Cubo Torres y John Paul Ruiz.

“La evaluación inicial ya fue cumplida.. Yo pienso que de acá a mañana puede que nos diga que necesitara otro jugador. Queremos buscar el campeonato y la clasificación a la Copa Centroamericana, que es nuestro primer objetivo este semestre, somos conscientes de eso”, pronunció.

Liberia tendrá su primer reto del Clausura 2026 frente a Alajuelense, actual monarca de la Primera División, y rival que eliminó a los liberianos en las semifinales pasadas.