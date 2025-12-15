José Saturnino Cardozo: Liberia da noticia sobre el futuro de su entrenador

José Saturnino Cardozo continuará al mando del Municipal Liberia. El entrenador paraguayo, después de quedar eliminado de las fases finales del torneo, había dejado en duda su continuidad en la Ciudad Blanca, sin embargo, este lunes el cuadro pampero dio a conocer que Cardozo sigue en el club.

“El guaraní seguirá al mando de nuestro equipo para el Clausura 2026″, dio a conocer el plantel.

De la mano de Cardozo, los liberianos llegaron a semifinales del torneo nacional, donde cayeron ante Alajuelense. Luego de quedar eliminados, el entrenador mencionó que le preocupaba la dinámica laboral, ya que tenía de cara al 2026 muchas ofertas para ser comentarista de la Copa del Mundo, y por ello su futuro como DT liberiano estaba en duda.

“Vamos a hablar con el presidente, tengo muchas ofertas para comentar la Copa del Mundo y eso implicaría que yo me esté trasladando, pero a mí me gustar estar en el verde, el trabajo de cancha y el dinero no siempre lo es todo. En Liberia soy feliz”, afirmó Cardozo luego de la eliminación contra la Liga.

De esta forma, Cardozo seguirá en el “verde” del estadio Edgardo Baltodano Briceño al menos por un torneo más.