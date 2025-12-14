¿José Saturnino Cardozo se va de Costa Rica? Esto responde el Diablo Mayor sobre su futuro con tentaciones en México

José Saturnino Cardozo fue sin duda el técnico revelación de la presente temporada. El paraguayo impulsó a Liberia a las semifinales del torneo y ahora la gran duda es si seguirá al mando de los guanacastecos.

El estratega habló luego de la eliminación pampera a manos de Alajuelense.

-¿Continuará como técnico del Municipal Liberia?

-La verdad estoy muy contento en Costa Rica y más en Liberia. Desde que llegamos, el primer torneo me costó un poco entender a mis jugadores, luego empecé a analizar y no es fácil adaptarse a un país diferente, aunque yo siempre vi el fútbol de Costa Rica. Siempre dije que me llamaba la atención el jugador tico, cuando llegué a Liberia me costó entenderlo, pero luego comenzamos a darnos la mano, nos entendimos todos y estoy la verdad muy orgulloso de mi plantel.

“A mí me gusta competir, que podemos jugar bien o mal... Somos exigentes a la hora de trabajar la parte física. Me gusta que mis jugadores disfruten del juego, que se diviertan y siempre teniendo tareas por cumplir. Aplaudible que clasificamos, hay planteles que nos superan, ahora sufrimos porque no obtuvimos respuesta, nos faltó frescura. Tengo contrato hasta junio, pero vamos a evaluar, vamos a analizar lo que fuimos. Yo cuando estoy contento soy apasionado y así soy en Liberia. Veremos qué pasa... Esta semana hablaremos con el presidente y tomaremos decisiones”.

-¿Qué falta para asegurar que usted se quede?

-Yo estuve hablando con el presidente y viene el Mundial y de repente sale mucho compromiso para ese evento. Tengo mucha oferta para estar en el Mundial, pero a mí me gusta estar en el campo, entonces no es fácil tomar decisión. Quiero disfrutar lo que hago en el campo de juego, yo soy muy apasionado, veo dos o tres partidos a la vez. Yo vivo encerrado viendo partidos. Yo soy muy apasionado y me encantan los detalles. Tengo mucha oferta para ser comentarista, esto me llevará a viajar mucho. No todo es dinero en la vida, estoy muy feliz, esperemos qué pasa, pero me gusta estar en el campo. Vamos a ser muy fríos, estoy contento y feliz y veremos...

-¿Debe reforzarse Liberia?

-Si queremos volver a competir y buscar la Copa Centroamericana pues tenemos que buscar opciones, hicimos un gran torneo, lo logramos porque estaban convencidos. Ellos (los jugadores) se convencieron, pero se les vio compromiso, sudaron la playera y compitieron. Vamos a evaluar la posición que queremos reforzar. No podemos quedarnos con lo que hicimos, ahora hay que buscar nuevo reto, lo que hicimos ya terminó, por lo que vamos a buscar reforzar el equipo, el plantel.