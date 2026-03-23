José Saturnino Cardozo se ilusiona con su primera final en Costa Rica para cumplir el sueño que se le niega

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo confía en continuar haciendo historia en Costa Rica y además lograr uno de los objetivos que aún le falta como entrenador.

Después de clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 con el Municipal Liberia, tras 16 años sin que ese club lo lograra, ahora buscará el boleto a la final del Torneo de Copa frente al Deportivo Saprissa.

El juego de ida será este miércoles 25 de marzo a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia, mientras que el de vuelta se disputará el domingo 29 de marzo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El vencedor de la serie se enfrentará al ganador entre Puntarenas FC y Sporting FC, cuyo primer compromiso será este martes 24 de marzo a las 8 p. m. en el estadio Puente de Piedra, en Grecia.

Los liberianos vienen de eliminar al campeón Liga Deportiva Alajuelense, por lo que la motivación para Cardozo y su equipo es dejar en el camino al cuadro morado y disputar el título en su propia casa, ya que la final será a partido único en el Edgardo Baltodano Briceño.

Otro aspecto que ilusiona a José Saturnino es poder ganar su primer campeonato como entrenador. En su paso por equipos como Olimpia de Paraguay, Toluca, Jaguares, Puebla, Veracruz y Chivas de México, así como Municipal de Guatemala, no ha logrado un título de campeón.

José Saturnino Cardozo y su gran anhelo

José Saturnino obtuvo con Toluca dos subcampeonatos de liga y uno de la Concacaf, así como un segundo lugar con los Rojos del Municipal, por lo que aún no puede levantar un trofeo de campeón estando en el banquillo.

“El miércoles será un partido muy importante para el club. Estamos en unas instancias que desde hace mucho tiempo no vivíamos. Además, estamos en un gran momento y vamos a enfrentar a un gran rival como Saprissa. Contamos con jugadores jóvenes e interesantes y podemos llegar a la final”, aseguró Cardozo.

Para el estratega guaraní, cuyo contrato con el cuadro liberiano vence en mayo, su equipo puede competir y, tras un complicado arranque del Torneo Clausura 2026, se encuentra en franca lucha por avanzar nuevamente a las semifinales.

“Esperamos poder competir este miércoles, hacer un buen partido con nuestra gente, en nuestra casa. Trataremos de dar lo mejor y yo confío en los muchachos. Vamos a jugar dos finales y esperamos alcanzar nuestro objetivo”, afirmó Cardozo.

Debido a la reglamentación del Torneo de Copa, durante cada partido los equipos participantes deben completar 300 minutos con jugadores de categoría Sub-21. Sin embargo, el timonel guaraní está muy tranquilo, pues asegura tener suficientes jóvenes para cumplir con la regla sin ningún problema.

“Contamos con los jugadores Sub-21 para competir. Son muchachos fuertes, que han adquirido experiencia y durante el campeonato hemos apostado por ellos, por lo que vienen sumando minutos y confiamos en ellos”, recalcó Cardozo.