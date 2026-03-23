Puro Deporte

José Saturnino Cardozo se ilusiona con su primera final en Costa Rica para cumplir el sueño que se le niega

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo está a las puertas de alcanzar otro logro en su exitosa carrera

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Liberia
José Saturnino Cardozo y el Municipal Liberia, eliminaron a Alajuelense del Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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