José Saturnino Cardozo se encuentra entre la espada y la pared por ofertas de cara al Mundial 2026

Un futbolista del Municipal Liberia cree que es difícil que José Saturnino Cardozo continúe en el club.

La continuidad de José Saturnino Cardozo en el Municipal Liberia no está garantizada, a pesar de que le restan seis meses de contrato con los pamperos.

Después de que su equipo se convirtió en la revelación del Torneo de Apertura, pero quedó eliminado en la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense, el técnico paraguayo se sinceró en la propia sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto.

Ahí contó que ya había sostenido algunas conversaciones con el presidente del club, Wilder Eusse, porque viene el Mundial 2026 y de repente sale mucho compromiso para ese evento.

“Tengo mucha oferta para estar en el Mundial, pero a mí me gusta estar en el campo, entonces no es fácil tomar decisión. Quiero disfrutar lo que hago en el campo de juego, yo soy muy apasionado, veo dos o tres partidos a la vez. Yo vivo encerrado viendo partidos.

”Yo soy muy apasionado y me encantan los detalles. Tengo mucha oferta para ser comentarista, esto me llevará a viajar mucho. No todo es dinero en la vida, estoy muy feliz, esperemos qué pasa, pero me gusta estar en el campo. Vamos a ser muy fríos, estoy contento y feliz y veremos”, afirmó José Saturnino Cardozo.

Pero sus mismos jugadores saben que resulta difícil que siga. Al menos así lo considera el delantero Francisco Rodríguez.

El futbolista exteriorizó que cuando un entrenador hace un buen campeonato con un equipo “chico”, eso siempre lo pone en la órbita internacional, máxime cuando se trata de alguien con el recorrido de José Saturnino Cardozo.

De hecho, no descarta que el estratega también esté bajo la lupa de alguno de los clubes tradicionales en Costa Rica.

“Yo creo que sostener a un entrenador que hace un gran torneo con un equipo pequeño es muy difícil y ya lo veremos. Yo creo que ya la próxima semana sabremos.

”Realmente hay que volver a entrenar, porque el próximo campeonato inicia muy rápido y creo que el éxito de un equipo en un proceso es muy importante, pero por lo que mencioné antes sé que es difícil mantener al profe acá”, concluyó Francisco Rodríguez.