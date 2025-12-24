José Saturnino Cardozo quiere a otro jugador procedente de Saprissa

El paraguayo José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, insiste en reforzar su equipo con otro jugador proveniente del Deportivo Saprissa.

Cardozo quería a Jefferson Brenes; incluso, Wilder Eusse, presidente de Liberia, le confirmó a La Nación que a Saprissa le plantearon un cambio: el defensa Christian Reyes por Jefferson.

“Lo de Jefferson no lo tenemos claro todavía. Nos gustaría que estuviera con nosotros. Hicimos una propuesta, un intercambio: les damos a Christian Reyes y ellos nos ceden a Jefferson. No hemos tenido respuesta porque eso se presentó el viernes y venía la final, pero estamos a la espera”, señaló Eusse.

La respuesta de los morados fue negativa: Jefferson se queda en el equipo.

“La única forma de que Jefferson salga de Saprissa es que nos llegue una oferta internacional”, le expresó Erick Lonis a este medio.

Ahora, los pamperos apuntan a contratar a Mauricio Villalobos, quien en junio de este año llegó al cuadro tibaseño procedente de Santa Ana.

“Estamos en negociaciones con Santa Ana, porque él pertenece a este club”, afirmó Wilder Eusse.

Johan Salas, presidente de Santa Ana, confirmó que Villalobos se marcha de Saprissa.

“Efectivamente, eso es así, incluso ya hice a Saprissa la solicitud de devolución de Mauricio, para empezar negociaciones con Liberia”, indicó Johan Salas.

Mauricio, quien casi no tuvo oportunidad de jugar con Saprissa tras el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado, tiene poco más de un año de contrato con Santa Ana.

Villalobos fue cedido a Saprissa por un año; le restaban seis meses más, pero La Nación conoce que una de las cláusulas del convenio que firmó con los tibaseños establecía que podía marcharse del equipo en cualquier momento, incluso sin previo aviso, con solo comunicar que no seguiría.

Y eso es lo que va a suceder: Mauricio Villalobos se marcha de Saprissa y Liberia lo quiere en sus filas.

De momento, los pamperos ya tienen listo a Yoserth Hernández, quien era jugador morado, pero finiquitó contrato y llegará libre al cuadro aurinegro. También tendrían al defensa Douglas Sequeira, quien pertenece a Saprissa, pero lo cederá a préstamo por un año.

Mauricio Villalobos no tuvo suerte en su paso por el Deportivo Saprissa. Sufrió una lesión y tras recuperarse, casi no fue tomado en cuenta por Vladimir Quesada. (Saprissa/Saprissa)

Mauricio Villalobos se formó en las divisiones menores del equipo morado desde los nueve años, completando todo el proceso formativo en categorías U15, U17 y Alto Rendimiento, hasta integrarse a los entrenamientos con el primer equipo.

En 2018 decidió aceptar una beca deportiva en la Universidad de Florida Central (UCF), donde logró combinar su desarrollo académico y futbolístico.

Durante este periodo obtuvo el título de Bachiller en Gerencia Deportiva y una Maestría en Educación Avanzada.

Mientras completaba sus estudios en Estados Unidos, formó parte del equipo universitario UCF Knights.

Posteriormente, sumó experiencia internacional en el fútbol europeo con el SK Bischofshofen de Austria. A su regreso a Costa Rica, defendió los colores de Uruguay de Coronado y Santa Ana FC.

