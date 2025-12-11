José Saturnino Cardozo quedó grabado y obliga a verlo una y otra vez; compruébelo en este video

El partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se vivió como una fiesta en la pampa.

La cara de José Saturnino Cardozo hablaba por sí sola cuando Alejandro Bran sacó ese remate de media distancia para poner el 1-1 en el juego de ida de la semifinal entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

Fue un golazo y eso es lo que refleja el semblante del técnico paraguayo, con una expresión muy natural que denota sorpresa ante lo que acaba de ver.

Fue un gesto tan natural, que TD Más lo difundió en sus redes sociales y muchos aprovecharon para convertirlo de inmediato en un gift y en un sticker de WhatsApp.

“Mis jugadores están convencidos de lo que hacemos. Es un gol aplaudible, pero ningún gol ni ningún comentario nos va a bajar de las aspiraciones que tenemos”, expresó José Saturnino Cardozo en la rueda de prensa posterior al partido.

Ahí mismo se quejó de una situación. Según el exgoleador que es considerado por muchos el mejor extranjero que ha jugado en el fútbol mexicano, la anotación de Bran fue después de los ocho minutos de reposición dados por los árbitros.

“Ni vi cuánto había dado. Me dijeron que el gol fue después de los ocho minutos, no sé si fue justo o no. Pero si dio los ocho minutos, que lo termine en ocho minutos”, afirmó el paraguayo.

Sin embargo, el gol de Alejandro Bran se dio a falta de unos 14 segundos para que el partido se acabara.

¿Quiere ver la anotación de nuevo? Hágalo a continuación:

⏰ 90+8' Gran remate de Alejandro Bran que anota el empate en la última jugada. pic.twitter.com/XvMTqsdTtX — FUTV (@FUTVCR) December 11, 2025

La reacción de Cardozo lo dice todo ¡Golazo descomunal! pic.twitter.com/erfDyJhTl5 — TD Más (@tdmascrc) December 11, 2025

La reacción de Cardozo lo dice todo ¡Golazo descomunal! pic.twitter.com/erfDyJhTl5 — TD Más (@tdmascrc) December 11, 2025

De inmediato, muchos aficionados empezaron a comentar esa reacción de José Saturnino Cardozo, con la que se sintieron hasta identificados.

Lea algunas de las reacciones al posteo de TD Más sobre esa cara del entrenador paraguayo:

- Carlos Novo: “Esa fue mi cara cuando vi lo que tengo que pagar de marchamo”.

- Joker: “Yo llegando tarde al trabajo y tomándome al jefe en el pasillo”.

- Kevin Arias: “Yo cuando me dicen en el brete que hackearon el sistema de la empresa por alguien que abrió un correo de spam”.

- Esfériko: “Yo aprobando todas las materias del cuatri con 70″.

José Saturnino Cardozo abrazó a Óscar Ramírez antes del inicio del juego entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

