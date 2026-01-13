José Saturnino Cardozo pierde una ficha que se marcha al extranjero

En el fútbol todo puede cambiar en un instante y José Saturnino Cardozo ve partir a un futbolista que era de su agrado en el Municipal Liberia.

La institución pampera comunicó que Gabriel Leiva no continuará siendo parte del club, al emprender una aventura como legionario con Potros de Olancho, en la Primera División de Honduras.

Ese era el club en el que militaba Alex López, quien ahora forma parte de Sporting.

Con el Municipal Liberia, Gabriel Leiva jugó 41 partidos, en los que marcó cuatro goles y generó seis asistencias.

El viernes pasado, el futbolista oriundo de Turrialba acudió al Parque de Diversiones como uno de los integrantes de la comitiva de Liberia en el Día de Medios de la Unafut, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026.

Ahí, el futbolista dio declaraciones sobre lo que pretendía para este semestre con el cuadro pampero y lo que será el partido del jueves 15 de enero entre Alajuelense y Liberia.

Sin embargo, todo cambió y ahora Gabriel Leiva se convierte en legionario.

“Gracias por defender nuestros colores con entrega, profesionalismo y compromiso. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos retos”, apuntó Liberia al comunicar la partida del futbolista.