José Saturnino Cardozo pierde una ficha que se marcha al extranjero

El Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo tiene una salida que pocos veían venir. Su destino será en el fútbol de Honduras

Por Fanny Tayver Marín
Media Day, presentación de los equipos de la Primera División
Gabriel Leiva jugará en Honduras con Olancho. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







