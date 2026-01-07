Puro Deporte

José Saturnino Cardozo no pierde su olfato goleador y da cátedra como en los viejos tiempos (video)

El exdelantero José Saturnino Cardozo le demostró a sus jugadores que lo que bien se aprende no se olvida

Por Juan Diego Villarreal

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, mantiene intacto su olfato goleador, al demostrar sus cualidades durante un entrenamiento con el conjunto pampero, de cara al arranque del Torneo Clausura 2026.








