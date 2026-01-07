José Saturnino Cardozo no pierde su olfato goleador y da cátedra como en los viejos tiempos (video)

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, mantiene intacto su olfato goleador, al demostrar sus cualidades durante un entrenamiento con el conjunto pampero, de cara al arranque del Torneo Clausura 2026.
