José Saturnino Cardozo no pierde su olfato goleador y da cátedra como en los viejos tiempos (video)

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, mantiene intacto su olfato goleador, al demostrar sus cualidades durante un entrenamiento con el conjunto pampero, de cara al arranque del Torneo Clausura 2026.

José Saturnino, quien fue un letal artillero con el Toluca de México y la Selección de Paraguay, participó este miércoles 7 de enero en una sesión de fútbol-tenis, en la cancha El Peloncito de Liberia, junto a sus futbolistas, a quienes les dejó claro que lo que bien se aprende nunca se olvida.

El “Diablo Mayor” demostró que sigue siendo letal en el juego aéreo, con potentes remates de cabeza, y además exhibió su amplio repertorio técnico, con taquitos, rebotes y acciones acrobáticas en sus definiciones.

Cardozo enfrenta su tercer torneo al mando del Municipal Liberia, club al que clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2025, 16 años después de la última ocasión en que los pamperos lograron avanzar a una segunda ronda del campeonato nacional.

Para el Clausura 2026, los guanacastecos, con un plantel reforzado con figuras como el mexicano Erick “Cubo” Torres, buscarán pelear un boleto a la segunda ronda y luchar por el cetro, objetivo al que aspira en nuestro país el histórico goleador guaraní.