Puro Deporte

José Saturnino Cardozo pierde una de sus figuras para el resto del campeonato

Jugador del equipo de Cardozo estará entre tres y cuatro meses fuera de actividad, tras lesionarse en un entrenamiento

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Adrián Chévez, Liberia
El liberiano Adrián Chévez llegó al Municipal Liberia procedente de Santa Ana. (ML /ML)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoAdrián ChévezLiberiaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.