José Saturnino Cardozo pierde una de sus figuras para el resto del campeonato

Las lesiones no dan tregua al plantel dirigido por el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien perdió a una de sus figuras para el resto del Torneo Clausura 2026.

Meses atrás quedaron al margen del campeonato los delanteros mexicanos Raúl Vidal y Jesús Henestrosa; incluso, el argentino Malcom Pilone estuvo fuera del plantel durante varios meses.

En esta ocasión, el afectado fue el lateral Adrián Chévez, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano (hueso del pie) de su pierna izquierda durante un entrenamiento, según indicó el club mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el conjunto liberiano, el futbolista ya fue operado de manera exitosa y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro meses, por lo que prácticamente quedaría fuera del Torneo Clausura 2026.

Chévez se incorporó hace dos torneos al conjunto guanacasteco, procedente de Santa Ana FC, club con el que debutó en la máxima categoría.

El cuadro pampero no ha tenido el mejor arranque en el certamen, luego de empatar 2-2 con Alajuelense y caer 2-1 frente a Guadalupe FC.

Los guanacastecos recibirán este jueves 22 de enero al Municipal Liberia, en un duelo en el que buscarán su primer triunfo del campeonato.

El entrenador paraguayo también lamentó la falta de definición de sus jugadores, situación que terminó por frustrar un resultado positivo

Tras la derrota ante los guadalupanos, el técnico José Saturnino Cardozo reconoció la falta de gol y confesó que su equipo no se siente a gusto jugando en cancha sintética.

“Nos faltó el gol, es muy sencillo. Tuvimos las oportunidades, pero no las concretamos, y es lo que más trabajamos. Nos faltó tranquilidad. Fuimos mucho mejores que ellos, que solo llegaron una vez, nos anotaron y nos ganaron en un contraataque”, manifestó Cardozo.