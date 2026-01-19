José Saturnino Cardozo levanta la voz contra lo que le molesta del campeonato nacional

El técnico José Saturnino Cardozo aseguró que la programación de las dos primeras fechas del Torneo Clausura 2026 no beneficiaron los intereses del Municipal Liberia.

El técnico José Saturnino Cardozo fue tajante y directo en sus apreciaciones sobre la derrota que sufrió el Municipal Liberia por 2-1, de visita, frente a Guadalupe FC, en el estadio Colleya Fonseca.

El estratega guaraní no puso excusas tras el resultado adverso durante la conferencia de prensa posterior al partido; en realidad, fue franco al señalar las falencias que mostró su escuadra y que, al final, le costaron los tres puntos, además de algunas situaciones con las que no está de acuerdo.

Después de empatar 2-2 ante Alajuelense, en el arranque del Torneo Clausura 2026 los liberianos mostraron una cara muy distinta, frente a los guadalupanos.

“Arrancar con dos partidos de visita no es fácil, y más aún jugar jueves y domingo. ¡Es increíble! Si juegas miércoles y domingo te da un día más de recuperación. No soy el encargado de decir cómo se tiene que jugar, pero sí me molesta un poquito, porque es increíble disputar un partido de visita el jueves y otro el domingo”, comentó Cardozo.

El “Diablo Mayor” expuso la situación de su plantel, que debe viajar de Liberia a San José un día antes del compromiso y regresar en la madrugada del día siguiente, lo que afecta el descanso y la recuperación de los jugadores.

“Hubiese sido fantástico si jugamos miércoles de visita y domingo de visita, no habría problemas. Pero el viernes llegamos a las 4 de la mañana a Liberia, entrenamos por la tarde y al día siguiente debemos volver temprano a San José. Por eso también debemos refrescar al equipo y hacer variantes, porque son seres humanos”, añadió.

José Saturnino recordó que el viaje de Liberia a San José durante el día tiene una duración aproximada de cinco horas, mientras que el regreso nocturno se realiza en cerca de cuatro, debido a que el tránsito es menor. No obstante, el desgaste físico y la falta de recuperación resultan evidentes para todo el grupo.

El entrenador paraguayo también lamentó la falta de definición de sus jugadores, situación que dio al traste con un resultado positivo.

“Nos faltó el gol, es muy sencillo. Tuvimos las oportunidades, pero no las concretamos, y es lo que más trabajamos. Nos faltó tranquilidad. Fuimos mucho mejores que ellos, que solo llegaron una vez, nos anotaron y nos ganaron en un contraataque”, manifestó Cardozo.

De acuerdo con el estratega del conjunto pampero, otra situación que les afecta es jugar en cancha sintética, superficie en la que su equipo no se siente cómodo.

“Siempre que jugamos en una cancha artificial no lo hacemos bien; somos imprecisos y nos cuesta mucho. El equipo entrena y juega en césped natural y no en sintético. No es una excusa, es algo a lo que debemos adaptarnos y mejorar para los siguientes compromisos”, concluyó Cardozo.