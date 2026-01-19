Fútbol

José Saturnino Cardozo levanta la voz contra lo que le molesta del campeonato nacional

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio su punto de vista, tras el arranque de su equipo en el Torneo Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Liberia
El técnico José Saturnino Cardozo aseguró que la programación de las dos primeras fechas del Torneo Clausura 2026 no beneficiaron los intereses del Municipal Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoMunicipal LiberiaTorneo Clausura 2026Guadalupe FC
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.