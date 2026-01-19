Puro Deporte

Guadalupe sorprende a un desconocido Liberia y se confirma su deseo de alejarse del sótano

De la mano del técnico Mauricio Wright, Guadalupe FC muestra otra cara que le permite soñar con la salvación

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
John Jairo Ruiz marcó contra Liberia
El volante John Jairo Ruiz (centro) marcó el gol del triunfo para Guadalupe, que derrotó 2-1 al Municipal Liberia. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guadalupe FCMunicipal LiberiaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.