Guadalupe sorprende a un desconocido Liberia y se confirma su deseo de alejarse del sótano

El volante John Jairo Ruiz (centro) marcó el gol del triunfo para Guadalupe, que derrotó 2-1 al Municipal Liberia.

El afán de sobrevivencia y el deseo de alejarse del sótano en el Torneo Clausura 2026 le permitieron a Guadalupe FC obtener una valiosa victoria de 2-1 frente al Municipal Liberia, en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe.

Los guadalupanos sorprendieron al cuadro guanacasteco apelando a la velocidad por las bandas y mostrando mucho más deseo de triunfo, al darle la vuelta al marcador luego de empezar perdiendo el encuentro.

Sin grandes figuras, pero con una mejor disposición en la zona defensiva, se impusieron a un conjunto liberiano que nunca se encontró en el terreno de juego, a pesar de llevar el peso ofensivo del partido.

Los pamperos no mostraron la garra ni el juego colectivo que los caracterizó en su primer duelo del campeonato ante Alajuelense, en el que rescataron un valioso empate 2-2 como visitantes en el estadio Alejandro Morera Soto.

La primera parte fue entretenida y tuvo múltiples alternativas en ambos marcos. Los capitalinos intentaron aprovechar su cancha y el juego por las bandas, mientras que los pamperos apostaron al juego aéreo, tratando de sacar ventaja de la estatura del paraguayo Fernando Lesme.

Precisamente, al minuto 19, el volante Yoserth Hernández aprovechó un descuido de la zaga local y envió un centro al corazón del área, donde Lesme sacó ventaja de su estatura al ganar en las alturas y, de cabeza, anotar el 0-1.

Los guadalupanos, lejos de “bajar la cabeza”, continuaron con su accionar e intentaron tomar el control de las acciones con el veterano Marvin Angulo, quien asumió la batuta para llevar peligro a la portería contraria.

Al minuto 31, una acción en la zaga visitante terminó con un penal a favor de Guadalupe. De forma infantil, Yoserth Hernández extendió los brazos ante la marca de William Quirós y el balón impactó en el izquierdo, por lo que el árbitro Steven Madrigal decretó la pena máxima.

El encargado de cobrar fue Marvin Angulo, quien con un remate muy certero doblegó la resistencia del portero Anthony Monreal para anotar el 1-1 al minuto 32.

Con ese tanto, Marvin llegó a 113 goles en su carrera deportiva, tras militar en clubes como Herediano, Uruguay de Coronado, Saprissa, Municipal Liberia y Guadalupe FC.

En la segunda parte, la escuadra de Goicoechea mantuvo su fisonomía y el entrenador Mauricio Wright dio ingreso a Axel Amador y a John Jairo Ruiz, en busca de mayor presencia ofensiva.

Ambos futbolistas se combinaron para darle la ventaja a los josefinos. Amador sacó un centro desde la izquierda al primer palo, donde apareció Ruiz, quien le ganó la posición a su marcador para marcar el 2-1 al minuto 61 y sellar una merecida victoria para Guadalupe FC.