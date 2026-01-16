José Saturnino Cardozo pesó para acabar polémica mediática con uno de sus jugadores

José Saturnino Cardozo fue muy claro en que quería la continuidad de Fernando Lesme en Liberia.

Antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia en la fecha inaugural del Torneo de Clausura 2026 se puso punto final a las especulaciones sobre uno de los jugadores dirigidos por José Saturnino Cardozo.

¿Se va o se queda? Algunos ya daban por un hecho que el delantero paraguayo Fernando Lesme no continuaría en Liberia y que su destino en este semestre estaba en Sporting, bajo las órdenes de Andrés Carevic.

Según el gerente deportivo del conjunto pampero, Hanzer Zúñiga, este tema se convirtió simplemente en “una polémica mediática”.

Así lo afirmó en declaraciones a Radio Columbia en el Estadio Alejandro Morera Soto, pues fue uno de los encargados de atender a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

“Hubo una propuesta de Sporting para que Fernando Lesme llegara con ellos y decidimos que no; queremos que continúe con nosotros hasta que finalice su contrato con nosotros. No varía nada, lo que se diga y se especule es mediático, para desestabilizar”, afirmó Hanzer Zúñiga.

Además, indicó que para tomar esta decisión pesó el criterio del técnico José Saturnino Cardozo, quien quería que Fernando Lesme continuara con Liberia.

Eso también fue lo que manifestó el propio atacante. Y el presidente del club, Wilder Eusse estuvo de acuerdo. Fue un consenso entre todos.

“El hecho de un interés no significa que esté allá con el otro equipo. Lo conversamos todas las partes y estamos en la misma línea, no cambia nada. El jugador quiere terminar su contrato acá”, destacó Hanzer Zúñiga.

La ficha de Fernando Lesme pertenece al Atlético Celaya, de la Liga de Expansión de México. Y el contrato de préstamo con los pamperos está firmado hasta mitad de año.

Después de eso, el jugador quedará libre; aunque en realidad, su destino ya está definido, porque después del 30 de junio pasará a ser jugador del Club Sport Herediano.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.