José Saturnino Cardozo esquiva de forma magistral una pregunta sobre su futuro

José Saturnino Cardozo se enfoca única y exclusivamente en la semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

El director técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, optó por esquivar de forma magistral una pregunta directa sobre su posible continuidad o salida del club, prefiriendo enfocar toda su atención y la del equipo en la trascendental semifinal del Torneo de Apertura 2025 que los pamperos disputarán contra Liga Deportiva Alajuelense.

¿Va a seguir en Liberia o se va a ir? Esa consulta no tuvo un sí o un no como respuesta. El estratega paraguayo fue categórico al declarar que prefiere “tocar más lo futbolístico” en este momento.

Eso debido al presente que está viviendo con Liberia, club con el que siente un gran compromiso.

“Uno disfruta al máximo, trabaja, trata de convencer y transmitir la idea al plantel y a los jugadores y vivir el momento en el presente que es espectacular”, apuntó José Saturnino Cardozo.

Ya llegó a semifinales con Liberia y el estratega quiere más, al ser enfático en que “todavía falta”.

“La ilusión y el sueño nadie te lo puede quitar, de poder competir en la liguilla, llegar a la final y tratar de buscar el título después de 2009”, afirmó, reconociendo la importancia de conseguir “la segunda estrella” para el club.

No obstante, el exgoleador es consciente de la magnitud del desafío, advirtiendo que “tampoco va a ser fácil, va a ser más duro todavía que el torneo que pasamos, pero estamos ilusionados”.

Si bien la prioridad es el presente, José Saturnino Cardozo dejó una puerta abierta a la reflexión sobre su futuro, ligándolo a un factor personal fundamental.

“Del futuro uno nunca sabe y cuando uno está contento, está feliz y como le dije al presidente, a mí me gusta donde soy feliz, donde me levanto con ganas de ir a trabajar, de ir a pasar con mis jugadores y pasamos mucho tiempo juntos. Veremos a futuro lo que viene”, explicó.

Sin embargo, su mente está totalmente concentrada en el rival de turno. La única preocupación inmediata es “la liguilla, en lo que va a presentar seguramente el rival contra nosotros y la respuesta que podamos darle a la Liga, recibiendo a Alajuelense el miércoles en nuestra cancha”, concluyó José Saturnino Cardozo.

Hoy, el paraguayo se declara listo para el inicio de la serie semifinal entre Liberia y el tricampeón de Centroamérica.

