José Saturnino Cardozo dice que en Liberia posee al futbolista que todo técnico desea

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, no ocultó su entusiasmo al hablar, según él, del jugador más desequilibrante del país .

Durante la conferencia de prensa posterior al compromiso, Cardozo destacó las cualidades del joven talento que posee en su equipo. “No hay otro como él”, aseguró.

“Estamos muy contentos con él. Yo estaba en México cuando me hablaron de Randy Ramírez. Lo vi ese día y dije inmediatamente que lo quería en mi equipo. Es un jugador desequilibrante; en lo personal siempre busco futbolistas así, que puedan cambiar un partido por fuera. Me parece diferente a todos, no sé si mejor o peor, pero sí distinto. Disfruta tener la pelota, encarar a los rivales y jugar al fútbol. Estamos muy contentos con él”, explicó Cardozo.

El estratega paraguayo resaltó la singularidad de Ramírez y su potencial para marcar la diferencia en el campeonato. “Estamos muy felices por el momento que vive y puede dar mucho más, porque es un jugador diferente. Este tipo de futbolista se encuentra rara vez, es el tipo de jugador que todos buscan. En México, cuando hablo con directivos, siempre me preguntan si aquí hay un jugador desequilibrante. Más desequilibrante que Randy, yo creo que no lo hay”.

Randy Ramírez fue un dolor de cabeza para la defensa de Saprissa en el primer tiempo, periodo donde le anotó los dos goles de su equipo.

Cardozo comparó a Ramírez con futbolistas históricos, subrayando su capacidad para romper líneas y generar peligro constante.

“Me hace recordar mucho a Ortega, aquel argentino que jugaba muy bien. Randy es más desequilibrante, pero también hay que cuidarlo. En el fútbol de Costa Rica hay que ser muy inteligente y proteger a estos jugadores, porque reciben golpes fuertes partido tras partido. Son piezas claves y podemos perderlos si no los cuidamos. Incluso puede estar en la Selección. Lo potenciamos y queremos que sea más determinante, que llegue más por dentro, encarando a los centrales, y así llegaron los goles”.

El doblete de Randy frente a Saprissa evidenció la estrategia de Cardozo de aprovechar al máximo la capacidad del joven atacante para generar desequilibrio.

Randy Ramírez le anotó dos goles al Deportivo Saprissa y es líder de goleo del torneo con cuatro tantos. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

“Sabemos a quién enfrentamos y Saprissa es un rival que no perdona. Si puede hacer daño, lo hace; y lo demuestra marcando goles decisivos”, concluyó el entrenador.

Con su actuación, Ramírez se consolida como la carta más importante de Liberia en este arranque del torneo y reafirma por qué Cardozo lo considera un jugador único en el fútbol nacional. La habilidad del joven para encarar, buscar la pelota y definir en momentos clave lo convierte en un futbolista difícil de marcar y esencial para la estrategia del equipo pampero.