El chamaco que enloqueció al Saprissa pudo vestir de morado y tiene conquistado al ‘Diablo Mayor’

Randy Ramírez fue una pesadilla contra Saprissa. El juvenil de 21 años, con 1,64 m de estatura hizo lo que quiso por el sector izquierdo liberiano, al punto que provocó también dos amarillas que pudieron ser rojas: a Gerald Taylor y Kennay Myrie; además fue quien aportó las dos anotaciones.

Ramírez con su potencia, velocidad y uno contra uno consiguió marcar diferencia. La anécdota que hay detrás de Randy es que el jugador estuvo cerca de llegar al Saprissa, en el último mercado, pero según su agente, José Luis Rodríguez, el cuerpo técnico morado decidió descartarlo.

Rodríguez comentó a Tigo Sports que le propuso el jugador al Monstruo, pero la respuesta que recibió de parte de los tiibaseños fue que no podían asegurar que tendría minutos en una planilla como la morada.

“Saprissa dio un paso al costado. Con Liberia estuvimos alineados en los objetivos”, afirmó Rodríguez.

“Fue un tema... Sentí que había dudas, yo deseaba que él siempre estuviera en cancha. No ganábamos nada de tenerlo en un equipo grande, si está en el palco viendo los juegos”, agregó sobre la decisión de la S de hacerse a un lado de la negociación.

Paulo César Wanchope, entrenador morado, aceptó que hubo un interés en Randy, pero no quiso profundizar en las razones por las que no se le dio la oportunidad.

LEA MÁS: Vea el doblete del chiquillo de Liberia que destrozó al Saprissa en el primer tiempo

Al final, el jugador fue arropado por los liberianos, quienes no dudaron en darle minutos y ver resultados en el campo. Randy Ramírez suma cuatro anotaciones en el presente campeonato.

José Saturnino Cardozo, entrenador liiberiano, se deshizo en elogios sobre Ramírez.

“Yo estaba en México cuando me lo ofrecieron y lo vi y dije: ‘Lo quería’. Es un jugador diferente, él disfruta con el balón, es feliz, estamos felices con él. Puede dar mucho más porque es un jugador diferente. Para mí es el jugado más desequilibrante de acá”, profundizó.

Cardozo agregó que él hace un llamado a proteger a Randy, sobre todo por las faltas que está recibiendo cotejo a cotejo.