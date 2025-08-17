Vea el doblete del chiquillo de Liberia que destrozó al Saprissa en el primer tiempo

Randy Ramírez tiene 21 años, pero con esa edad ya está demostrando una categoría impresionante. Ante Saprissa, el delantero liberiano consiguió dos dianas de muy buena factura.

El juvenil que pertenece a Futbol Consultants, pero está a préstamo por año y medio en Liberia, en su primera conquista aprovechó un espacio entre los centrales morados y definió de forma muy efectiva ante Esteban Alvarado.

La segunda diana fue todavía más bonita, porque el chamaco agarró el esférico, dejó en el camino a Pablo Arboine y luego disparó con fuerza al ángulo superior de mano izquierda de Alvarado.

⏰ 32’ Gol de Randy Ramírez, doblete y Liberia aumenta la ventaja ante Saprissa. pic.twitter.com/yM1VxatqPZ — FUTV (@FUTVCR) August 17, 2025