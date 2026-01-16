José Saturnino Cardozo destacó el sacrificio de Erick ‘Cubo’ Torres y su decisiva actuación

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, conversó con el exdefensor del Alajuelense, Javier Delgado, antes del juego entre la Liga y el Municipal Liberia

El técnico José Saturnino Cardozo tomó la decisión de llevarlo a su equipo, de abrirle las puertas y al goleador mexicano Erick Cubo Torres no lo defraudó.

A pesar de no estar bien físicamente, José Saturnino hizo ingresar al campo a Torres al minuto 84, con el marcador 2-1 en contra de su equipo y con al “agua al cuello”.

Sin embargo, Erick Cubo Torres le respondió y en el primer balón que tocó con su nuevo club, marcó el 2-2 al minuto 90+6, rescatando a su escuadra en el epílogo de una derrota, en el arranque del campeonato.

El entrenador paraguayo y exjugador del Toluca de México, explicó que el Cubo Torres se viene incorporando al Municipal Liberia, por lo que el marcar en su primer compromiso con los pamperos en el Torneo Clausura 2026 y darle el empate al equipo 2-2 ante el campeón Alajuelense, es sin duda de destacar.

“En mi equipo siempre me gusta tener a los goleadores. Si no tienes un goleador es difícil ganar un partido, aunque se juegue bonito y la verdad ese es mi pensamiento. Sé lo que nos podía dar el Cubo Torres, por eso pensamos en traerlo. Estoy muy contento por él y sé que nos puede dar muchas alegrías”, comentó Cardozo.

El estratega guaraní manifestó que el tener un hombre de experiencia, que le defina los partidos en los momentos decisivos, es muy importante en su esquema.

“En un principio el Cubo no iba a estar en el partido ante Alajuelense, porque no entrenó durante la semana por una dolencia, no estaba al 100 por ciento para poder competir. Pero usted vio, ingresó al cierre del juego, marcó el gol del empate y nos llevamos un punto a casa en un buen partido”, añadió Cardozo.

Para Erick Cubo Torres el Municipal Liberia es su tercer equipo en el fútbol de Costa Rica, tras su paso por Guanacasteca y Sporting FC. También fue fichado por el Herediano, pero tras dar un positivo adverso en un control antidopaje en noviembre del 2023, fue sancionado con 16 meses fuera de las canchas.

Con los guanacastecos sumó 10 goles, cinco con el Sporting y con los liberianos ya sumó su primer tanto.