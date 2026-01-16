Puro Deporte

José Saturnino Cardozo destacó el sacrificio de Erick ‘Cubo’ Torres y su decisiva actuación

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo le dio una oportunidad al mexicano Erick ‘Cubo’ Torres en su equipo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Liberia
El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, conversó con el exdefensor del Alajuelense, Javier Delgado, antes del juego entre la Liga y el Municipal Liberia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoErick Cubo TorresMunicipal LiberiaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.