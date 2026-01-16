José Saturnino Cardozo despeja las dudas y habla del delantero que decidió quedarse a su lado

El entrenador José Saturnino Cardozo destacó las virtudes de Fernando Lesme, quien se mantendrá en el Municipal Liberia.

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, aseguró estar tranquilo tras el empate 2-2 y afirmó que su equipo no mereció perder ante Alajuelense, en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Para el estratega guaraní, fue un partido muy disputado, en el que los refuerzos cumplieron un rol importante. Además, destacó la labor del mexicano Erick “Cubo” Torres y del volante Mauricio Villalobos, quienes debutaron con gol con la camiseta liberiana.

Asimismo, resaltó la decisión del delantero Fernando Lesme de mantenerse en el plantel, pese a los rumores sobre su salida del equipo, luego de que se diera por hecha su vinculación al Herediano para la próxima campaña.

Tanto el Sporting FC, como el Xelajú de Guatemala, tenían interés en el delantero paraguayo, cuya ficha pertenece al Atlético Celaya, de la Liga de Expansión en México, hasta finales de junio, cuando se incorporaría al Herediano.

“En lo personal (Fermando Lesme) me gusta mucho, lo buscamos y lo trajimos. Me encanta trabajar con jugadores jóvenes. Jugar al fútbol no es fácil; somos unos privilegiados y hay que tener talento. Siempre me gusta tener en el equipo a un goleador con presencia, y que se quede en el equipo es muy importante”, aseguró Cardozo.

El estratega guaraní confesó que la dirigencia del Municipal Liberia estuvo anuente a que el espigado artillero se quedara en el plantel, por lo que nunca lo visualizó lejos del equipo.

“Quiero tener jugadores que estén comprometidos y contentos, eso me pone contento. Los rumores de que se iba, algunos eran ciertos y otros no. Como cabeza del proyecto, tenemos que tomar la mejor decisión, y lo importante es que está anuente a continuar y aportar al equipo”, ratificó Cardozo, quien suma su tercer torneo al frente de los liberianos.